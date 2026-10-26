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Especialistas analisam virada de Lula e fatores decisivos no segundo turno das eleições de 2026

No segundo turno, abstenções caíram ao menor nível desde 2006, enquanto votos brancos e nulos também registraram redução em todo o país

Por JC Publicado em 26/10/2026 às 17:41
Dr. André Réges, Dr. Antônio Fernandes e Prof. Eli Ferreira durante debate na Rádio Jornal
Dr. André Réges, Dr. Antônio Fernandes e Prof. Eli Ferreira durante debate na Rádio Jornal - Reprodução/Rádio Jornal

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Nesta segunda-feira (26), a Rádio Jornal recebeu os cientistas políticos Dr. André Réges, Dr. Antônio Fernandes e Prof. Eli Ferreira para um debate sobre os resultados e desdobramentos do segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

Luís Inácio Lula da Silva foi reeleito presidente da República, neste domingo (25), com 51,79% dos votos válidos, superando Flávio Bolsonaro, que somou 48,21%. O momento marca a primeira eleição desde a redemocratização em que um candidato derrotado no primeiro turno conseguiu a virada no segundo turno.

A segunda fase das eleições apresentou uma queda histórica nas abstenções, sendo a menor desde 2006, além de redução nos votos brancos e nulos. De acordo com o doutor Antônio Fernandes, mestre em ciência política, esse movimento foi crucial para o resultado.

“Nós vimos muita mobilização para a redução de abstenção em alguns locais, em outros tivemos um padrão que não teve tanta mudança, mas isso foi fundamental para garantir essa virada entre o primeiro e o segundo turno”, relata.

Em Pernambuco, Lula teve um aumento de 5,7 pontos em relação ao primeiro turno e Flávio uma queda de 0,2 pontos, as abstenções caíram para 3% no segundo turno.

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Fatores determinantes para o resultado

Segundo o jurista PhD em Ciência Política, André Réges, o impacto positivo da ampliação e antecipação do Bolsa Família, desoneração dos combustíveis, programas de renegociação de dívidas (Desenrola e MEI) e o debate sobre a jornada de trabalho 5x2 foram essenciais no crescimento da aprovação do atual governo.

“Eu destacaria como o principal elemento da vitória de Lula o amadurecimento das medidas tomadas pelo governo ao longo do primeiro para o segundo turno. Eu acredito que essas medidas foram muito importantes para a melhora da avaliação do governo e isso resulta no êxito”, explica.

Para o especialista, a reformulação da campanha do PT nas redes sociais e o engajamento popular espontâneo do primeiro para o segundo turno também foi uma movimentação que fez toda diferença na hora de virar votos.

Além disso, André aponta que as fragilidades da candidatura de Flávio e as pesquisas apontando medo de 44% do eleitorado em relação ao retorno do grupo bolsonarista ao governo foram cruciais nessa segunda fase da eleição.

"Quando você disputa uma eleição, você ganha porque acerta e também ganha porque o seu adversário erra. Eu tenho a convicção de que o que pesou no final, além da melhora da expectativa em relação ao governo, tem a ver também com a fragilidade da campanha da candidatura de Flávio Bolsonaro. Ou seja, era uma candidatura frágil desde o início.”

Prorrogação da votação

Os especialistas também analisaram a prorrogação que estendeu a votação por duas horas em locais com problemas de transporte ou chuvas.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta cerca de 35.000 votos depositados após as 17h, volume considerado inexpressivo perante a diferença de mais de 4,4 milhões de votos entre os candidatos.

"Se nós tivéssemos um resultado no qual a votação tivesse sido muito apertada com percentual com número de votos baixo de diferença entre os dois o cenário seria diferente. A diferença de 4 milhões de votos entre os dois candidatos de certa forma acaba diminuindo consideravelmente, pelo menos do ponto de vista de cenário, que uma anulação ocorra”, comenta Antônio Fernandes.

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