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Economia e Negócios: Mercado é afetado no pós-eleição brasileiro

Após a reeleição do presidente Lula, Ibovespa cai e câmbio sobe diante de incertezas orçamentárias; mercado cobra ajuste fiscal e corte de gastos

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 26/10/2026 às 8:33
Lula acompanhado de aliados faz pronunciamento ap&oacute;s vit&oacute;ria.
Lula acompanhado de aliados faz pronunciamento após vitória. - PETER LEONE/ESTADÃO CONTEÚDO

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Logo no dia seguinte à reeleição do presidente Lula, o mercado financeiro amanheceu operando sob forte estresse e reação defensiva dos investidores. Os indicadores registraram uma queda significativa no Ibovespa acompanhada de uma disparada expressiva na cotação do dólar.

Essa turbulência inicial reflete a precificação do risco fiscal e a apreensão com a forte expansão dos gastos públicos e das benesses concedidas ao longo do período eleitoral. Diante da repulsa do capital à incerteza, os investidores passam a exigir juros maiores para continuar financiando o Estado ou simplesmente retiram seus recursos do país, o que pressiona o câmbio para cima.

 

Cenário Fiscal para 2027: orçamento engessado e dívida pública crescente

Ao analisar o horizonte econômico até 2027, o mercado projeta um cenário de orçamento engessado, déficit primário ampliado e trajetória crescente da dívida pública. Sem a indicação de uma bússola fiscal clara, a ausência de previsibilidade continua a alimentar a volatilidade nos ativos virtuais e financeiros.

O momento atual exige a transição imediata do palanque político para a responsabilidade institucional, demandando um pronunciamento firme, técnico e claro do presidente reeleito para reancorar as expectativas do mercado. Para estabilizar a economia, o governo precisa sinalizar o fim da fase de estímulos artificiais e colocar o ajuste estrutural das despesas como prioridade absoluta da nova gestão.

 

Impacto no bolso do cidadão: risco de inflação e condições para redução dos juros

O silêncio institucional ou a insistência em políticas expansionistas geram faturas que serão cobradas de toda a sociedade, penalizando de forma mais severa o orçamento das famílias mais pobres via inflação e manutenção de juros altos.

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Para a população e para o setor produtivo, a demonstração de que Brasília gastará de forma mais eficiente o que arrecada é o único caminho para viabilizar avanços concretos na economia:

  • Antecipação da redução da curva de juros, barateando o crédito;
  • Incentivo à geração de empregos, impulsionando a atividade das empresas;
  • Retorno ao equilíbrio das contas públicas, garantindo previsibilidade e proteção do poder de compra.


Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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