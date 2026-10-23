Economia e Negócios: Dólar dispara e mercado cobra ajuste de candidatos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Com quedas sucessivas na Bolsa e alta do câmbio, acende alerta para a necessidade inadiável de responsabilidade orçamentária para conter o risco país

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A proximidade do desfecho do segundo turno das eleições trouxe uma forte onda de volatilidade para a economia brasileira. O reflexo direto dessa tensão política materializou-se nos painéis do mercado financeiro, provocando quedas sucessivas no Ibovespa e uma disparada na cotação do dólar, o que pressiona o câmbio nacional.

O nervosismo observados nos ativos não decorre de partidarismo, mas sim da aversão do capital à imprevisibilidade. Diante da ausência de pragmatismo econômico nos discursos eleitorais, investidores antecipam cenários negativos, o prêmio de risco do Brasil dispara e há fuga de capitais, penalizando o valor das empresas na bolsa de valores.

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/ecio-costa-economia-23-10/" target="_blank">ECONOMIA E NEGÓCIOS - ECIO COSTA</a> <span>by</span> <a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank">Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>

Endividamento crítico exige plano claro de ajuste fiscal para o próximo governo

Diante do elevado endividamento acumulado pelo Brasil, a economia do país não comporta mais medidas de expansionismo irresponsável. Independentemente de quem venha a vencer a disputa presidencial, o governante eleito herdará a missão inadiável de promover um ajuste fiscal sólido a partir do próximo ano.

A apresentação transparente de um plano claro de responsabilidade orçamentária é apontada como a única via capaz de reancorar a confiança dos investidores e domar a alta da moeda americana.

Equilíbrio das contas públicas é pré-requisito para redução sustentável dos juros

O rigor e a garantia das contas públicas em ordem são fundamentais para dar ao Banco Central o respaldo necessário para antecipar uma redução mais agressiva e estrutural na taxa de juros.

A queda sustentável dos juros traz reflexos diretos na economia real e no cotidiano da população, viabilizando:

Barateamento do crédito para consumidores e empresas;

Expansão dos negócios e atração de novos investimentos;

Incentivo à geração de empregos e fortalecimento da atividade econômica.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial