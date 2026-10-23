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Economia e Negócios: Dólar dispara e mercado cobra ajuste de candidatos

Com quedas sucessivas na Bolsa e alta do câmbio, acende alerta para a necessidade inadiável de responsabilidade orçamentária para conter o risco país

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 23/10/2026 às 8:27
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Reta final das eleições eleva turbulência financeira e impulsiona alta do dólar. - Charles Vieira/Divulgação e Ricardo Stuckert/Divulgação

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A proximidade do desfecho do segundo turno das eleições trouxe uma forte onda de volatilidade para a economia brasileira. O reflexo direto dessa tensão política materializou-se nos painéis do mercado financeiro, provocando quedas sucessivas no Ibovespa e uma disparada na cotação do dólar, o que pressiona o câmbio nacional.

O nervosismo observados nos ativos não decorre de partidarismo, mas sim da aversão do capital à imprevisibilidade. Diante da ausência de pragmatismo econômico nos discursos eleitorais, investidores antecipam cenários negativos, o prêmio de risco do Brasil dispara e há fuga de capitais, penalizando o valor das empresas na bolsa de valores.

 

Endividamento crítico exige plano claro de ajuste fiscal para o próximo governo

Diante do elevado endividamento acumulado pelo Brasil, a economia do país não comporta mais medidas de expansionismo irresponsável. Independentemente de quem venha a vencer a disputa presidencial, o governante eleito herdará a missão inadiável de promover um ajuste fiscal sólido a partir do próximo ano.

A apresentação transparente de um plano claro de responsabilidade orçamentária é apontada como a única via capaz de reancorar a confiança dos investidores e domar a alta da moeda americana.

 

Equilíbrio das contas públicas é pré-requisito para redução sustentável dos juros

O rigor e a garantia das contas públicas em ordem são fundamentais para dar ao Banco Central o respaldo necessário para antecipar uma redução mais agressiva e estrutural na taxa de juros.

A queda sustentável dos juros traz reflexos diretos na economia real e no cotidiano da população, viabilizando:

  • Barateamento do crédito para consumidores e empresas;
  • Expansão dos negócios e atração de novos investimentos;
  • Incentivo à geração de empregos e fortalecimento da atividade econômica.

 

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Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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