Economia e Negócios: PE cresce e lidera expansão econômica no Nordeste

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Puxado por serviços e indústria, estado registra o segundo maior crescimento do Brasil no IBCR até agosto e se consolida como motor econômico regional

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O Banco Central divulgou os dados do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) referentes ao mês de agosto, confirmando um cenário de expansão na economia de Pernambuco. O indicador, que funciona como a principal prévia do Produto Interno Bruto (PIB) calculada pela autoridade monetária, atesta que o estado deixou a estagnação para trás e engatou em um ritmo de expansão real.

Na passagem mensal de agosto, Pernambuco registrou um crescimento de 1,7% e cravou uma alta acumulada de 4,9% no ano. Com esse resultado, o estado manteve a liderança isolada do crescimento econômico em todo o Nordeste.

No cenário nacional, Pernambuco alcançou o segundo maior crescimento do país no acumulado do ano até agosto (4,9%), ficando atrás apenas do Rio de Janeiro (5,0%). No acumulado dos últimos 12 meses, o Rio de Janeiro registrou alta de 4,8% e Pernambuco atingiu 3,8%.

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Motores do PIB: a força dos setores de serviços e da indústria

A expansão da economia pernambucana é impulsionada pelo desempenho dos setores de serviços e da indústria. O setor de serviços é o maior empregador e responde por 75% do PIB estadual, sendo impulsionado pelos segmentos de logística, tecnologia e turismo.

Paralelamente, a indústria voltou a operar com força, puxando a produção de bens, gerando empregos de maior qualificação e dinamizando a cadeia produtiva.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial