Tereza Cristina admite desejo de presidir Senado e diz que não teme investigar ministros do STF

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Em entrevista à Rádio Jornal, senadora afirmou que deseja comandar a Casa, criticou pedidos de impeachment engavetados e defendeu o fim da reeleição

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A senadora Tereza Cristina (PP-MS) afirmou, nesta quarta-feira (21), que deseja disputar a presidência do Senado Federal e que, caso seja eleita para comandar a Casa, não terá receio de abrir investigações contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, a ex-ministra da Agricultura também criticou o engavetamento de pedidos de impeachment de magistrados e defendeu mudanças no funcionamento do Senado.

“Eu tenho um sonho, todo mundo tem o direito de sonhar, de ser presidente do Senado”, declarou a parlamentar, ao ser questionada sobre as articulações para a escolha do próximo presidente da Casa, prevista para fevereiro de 2027. Tereza afirmou que gostaria de se tornar a primeira mulher a ocupar o posto, mas reconheceu que uma eventual candidatura depende de negociações entre os partidos.

Investigações contra ministros do STF

Questionada sobre a possibilidade de pautar pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, Tereza Cristina defendeu que o Senado cumpra seu papel constitucional de analisar as representações apresentadas contra integrantes da Corte.

“Eu acho que o impeachment é uma consequência. Agora, você abrir uma investigação é um dever do Senado Federal. Isso é uma missão que está posta na Constituição para os senadores”, afirmou.

A senadora criticou a falta de andamento de pedidos de impeachment que chegam à presidência do Senado. Segundo ela, a existência de representações contra integrantes do Supremo exige que a Casa examine as denúncias, sem que isso signifique necessariamente a destituição dos magistrados.

“Eu não terei medo de fazer o que é preciso fazer”, disse. Tereza ressaltou, no entanto, que a atuação do Senado não deve se limitar às discussões sobre o STF e que uma eventual decisão sobre impeachment precisa ser submetida à votação dos parlamentares.

“Não dá é para fazer como nós estamos fazendo, abre o pedido de impeachment, tem o número de assinaturas e isso não sai da gaveta da mesa diretora. Este é o problema que eu sinto que o Senado tem hoje”, criticou.

A parlamentar também defendeu uma revisão do Regimento Interno do Senado, por considerar excessiva a concentração de atribuições nas mãos do presidente da Casa.

“O presidente hoje tem muito poder. E isso eu acho que é ruim para a Casa e é ruim para a democracia, é ruim para os três Poderes, que precisam cada um voltar a atuar dentro daquilo que é sua missão”, avaliou.

Disputa pela presidência do Senado

Ao comentar a sucessão de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), Tereza Cristina reconheceu que o cenário para a eleição interna dependerá também do resultado do segundo turno presidencial, disputado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

A senadora mencionou o nome de Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio e também apontado como possível candidato ao comando do Senado, além do próprio Alcolumbre, que poderá buscar um novo mandato à frente da Casa.

“Eu acho que isso é uma construção, nós vamos conversar daqui para frente”, afirmou. Segundo Tereza, a chegada de uma bancada mais à direita ao Senado deve influenciar as negociações e ampliar a pressão por uma atuação mais incisiva em relação ao Supremo.

“Essa é uma discussão que vai acontecer agora, depois da eleição. Se ganhar Flávio é uma situação, se ganhar Lula é outra situação, mas que vai ser discutido”, declarou.

Tereza também afirmou que pretende encerrar a carreira política ao final de seu atual mandato, em 2031, e apontou a possibilidade de presidir o Senado como uma realização pessoal antes de deixar a vida pública.

Fim da reeleição

Na entrevista, Tereza Cristina também defendeu o fim da reeleição para cargos do Poder Executivo e afirmou que, caso assuma a presidência do Senado, pretende dar andamento às propostas que tratam do tema.

“Eu sou contra a reeleição, mas contra mesmo. Acho que a reeleição foi o grande mal desse país”, declarou.

Na avaliação da senadora, a possibilidade de disputar um segundo mandato faz com que presidentes, governadores e prefeitos passem a orientar decisões administrativas pela perspectiva eleitoral, prejudicando a continuidade das políticas públicas.

Tereza defendeu a tramitação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) apresentada por Flávio Bolsonaro que busca impedir a reeleição consecutiva para a Presidência da República. A PEC 4/2026, da qual a própria senadora é uma das signatárias, tramita no Senado e aguarda despacho desde março.

A parlamentar afirmou que o Congresso precisa chegar a um consenso sobre o tema, inclusive em relação à duração dos mandatos e à possibilidade de unificação das datas das eleições. Para ela, o fim da reeleição poderia avançar inicialmente apenas para os cargos do Executivo, caso não haja acordo sobre mudanças mais amplas no sistema político.

“Eu acho que precisa ter um consenso e eu vejo isso, tudo, você tem que lembrar que tem um amadurecimento. Eu acho que esse tema amadureceu no Congresso”, avaliou.

Tereza também defendeu que o Congresso discuta a proposta antes da posse do próximo presidente, para que as novas regras possam valer já para o governo eleito em 2026. Segundo a senadora, a mudança evitaria que o ocupante do cargo passe parte de seu mandato preocupado com a disputa eleitoral seguinte.