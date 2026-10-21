Economia e Negócios: Brasil fecha setembro com 75 milhões de inadimplentes

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Levantamento da CNDL e SPC Brasil revela dívida média de R$ 5.240 por consumidor; especialista alerta para a relação direta entre gastos públicos

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A rápida deterioração do orçamento doméstico das famílias brasileiras atingiu um patamar crítico em setembro. Dados divulgados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil revelam que o país encerrou o mês com a marca de 75,05 milhões de consumidores negativados.

Esse contingente de inadimplentes reflete a pressão contínua sobre a renda e o crédito da população. Em média, cada cidadão endividado acumula um débito de R$ 5.240,00, distribuído entre 2,36 empresas credoras diferentes.

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A raiz do problema: como o descontrole das contas públicas pressiona o cidadão

A perda de controle financeiro por uma fatia tão expressiva da população possui causa direta na gestão fiscal do país. A raiz dessa asfixia financeira reside no descontrole das contas públicas e na expansão desordenada dos gastos correntes pelo governo.

Quando o Estado abandona a responsabilidade fiscal e gasta além da arrecadação, surgem consequências imediatas para a economia nacional:

Disparada na percepção de risco do país perante o mercado;

Estímulo à inflação, impulsionada pelos excessos orçamentários do governo;

Necessidade de intervenção monetária para conter a alta dos preços.

A armadilha do crédito: o papel da Selic, do cartão e do cheque especial

Para conter a escalada inflacionária gerada pelo déficit orçamentário, o Banco Central é tecnicamente obrigado a adotar uma política monetária restritiva, mantendo a taxa básica de juros (Selic) em patamares elevados.

Com os juros básicos no topo, modalidades de crédito rápido transformam-se em verdadeiras armadilhas financeiras para os consumidores:

Cartão de crédito com juros abusivos;

Cheque especial de difícil quitação;

Asfixia no fôlego financeiro e perda do poder de compra das famílias.

O caminho para a recuperação: responsabilidade fiscal e queda dos juros

Para que o brasileiro recupere o acesso ao crédito e a estabilidade financeira, torna-se indispensável um compromisso contundente com a austeridade governamental. O país precisa demonstrar de forma clara que sabe gastar menos do que arrecada, pavimentando o caminho para uma redução estrutural da curva de juros.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial