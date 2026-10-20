Economia e Negócios: Turismo em PE avança 65%
Alavancado por Porto de Galinhas e Recife, o estado registrou mais de 116 mil turistas estrangeiros em apenas nove meses, movimentando o comércio
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O setor de turismo em Pernambuco vive um momento de forte expansão, registrando um crescimento recorde de 65% em um ano. O avanço da atividade turística tem se consolidado como uma oportunidade estratégica para movimentar a economia local, atrair novos investimentos e fomentar negócios.
Entre janeiro e setembro de 2026, o estado recebeu 116.773 turistas internacionais, de acordo com dados do anuário da Associação Brasileira de Operadoras de Turismo (Brastoa). O número representa um crescimento de 65% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 70.959 visitantes estrangeiros. Com esse desempenho obtido em apenas nove meses, Pernambuco já superou o total de 113.273 turistas internacionais recebidos ao longo de todo o ano de 2025.
Porto de Galinhas e Recife no top 10 dos destinos mais vendidos
Além da atração de estrangeiros, Pernambuco mantém posição de destaque no mercado de viagens nacional. Segundo os dados das operadoras associadas à Brastoa, dois destinos pernambucanos figuram entre os mais procurados do Brasil:
- Porto de Galinhas: Ocupa a 6ª posição entre os destinos mais vendidos do país.
- Recife: Aparece na 8ª posição no ranking nacional de vendas.
Essa concentração de visitantes eleva a procura por serviços essenciais em toda a cadeia produtiva do setor, beneficiando hotéis, restaurantes, passeios e o comércio formal e informal.
Impacto econômico e desafios em infraestrutura, acesso e segurança
O aumento do fluxo de turistas amplia diretamente o mercado de atuação para grandes empresas e pequenos empreendedores. No entanto, especialistas destacam que o principal desafio do estado é transformar a chegada dos visitantes em faturamento sustentável, geração de empregos e aumento da renda da população.
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Para consolidar essa expansão e aproveitar todo o potencial econômico do setor, torna-se indispensável direcionar investimentos prioritários para:
- Melhoria da infraestrutura urbana e turística;
- Garantia de segurança pública nos polos de atração;
- Facilitação do acesso aos destinos regionais;
- Capacitação e elevação da qualidade dos serviços prestados.
Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial