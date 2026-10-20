Debate da Band mobiliza bolhas digitais, mas não deve alterar votos, avalia diretor da Bites

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Manoel Fernandes aponta que buscas sobre a morte de Ana Clara e o caso Lulinha ganharam destaque, enquanto eleitores indecisos demonstraram irritação

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A repercussão do debate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), realizado pela Band no domingo (18), mobilizou as redes sociais, mas não necessariamente contribuiu para a definição de votos.

Na avaliação de Manoel Fernandes, diretor executivo da Bites, empresa de análise de dados, o confronto intensificou a atuação de apoiadores nas plataformas digitais, enquanto eleitores indecisos demonstraram irritação com o formato marcado por ataques e bate-bocas.

Em entrevista à Rádio Jornal, no programa Passando a Limpo, nesta terça-feira (20), Fernandes afirmou que o debate representou, nas 24 horas seguintes, 20% de tudo o que foi publicado nas redes sociais sobre o assunto.

Segundo ele, a repercussão se concentrou principalmente nos cortes de vídeo produzidos a partir do confronto, e não necessariamente na discussão de propostas.

Na avaliação do executivo, Flávio Bolsonaro aproveitou melhor esse formato, por ter direcionado sua participação à produção de momentos que pudessem circular nas plataformas digitais.

Lula, por sua vez, conseguiu reagir em alguns momentos, mas não impediu que os cortes se tornassem o principal foco da repercussão.

"Na nossa avaliação, o candidato Flávio Bolsonaro aproveitou melhor os cortes, porque ele foi para isso. A intenção dele foi essa, foi fazer um debate para corte", afirmou.

Apesar da intensa movimentação digital, Fernandes avalia que o confronto não deve provocar mudanças significativas nas intenções de voto. Segundo ele, o formato pode ter afastado justamente a parcela do eleitorado que ainda não decidiu em quem votar.

"Acho que não, porque, em função das circunstâncias do debate, ele irritou quem ainda está em cima do muro", disse. O diretor estimou esse contingente em 3% a 5% do eleitorado.

Caso Ana Clara ganha destaque nas buscas

Um dos principais pontos da análise de Fernandes é a diferença entre os assuntos explorados pelas campanhas e aqueles que despertaram o interesse espontâneo dos usuários na internet.

Nos dias seguintes ao debate, enquanto Lula insistia na discussão sobre a quebra do sigilo de Flávio Bolsonaro, e o senador explorava as suspeitas envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, outros temas ganharam espaço nas buscas por informação.

No caso de Flávio, destacou-se a repercussão da morte de Ana Clara, menina de cinco anos morta durante uma ação policial no Rio de Janeiro. O senador atuou na defesa do policial envolvido no episódio. Já no caso de Lula, as buscas se concentraram em questionamentos sobre seu filho.

Fernandes ressaltou que é necessário distinguir a movimentação de apoiadores nas redes sociais da procura por informações por parte do público em geral.

Segundo ele, a concentração de publicações em torno de determinados assuntos pode refletir a mobilização de grupos politicamente engajados, sem necessariamente indicar uma mudança na percepção do eleitorado. "Então, a opinião pública digital ia numa direção, e a campanha em outra", afirmou.

O executivo também avaliou que o caso de Ana Clara poderia ser mais explorado pela campanha petista, por envolver segurança pública, tema no qual, segundo sua análise, Flávio teve um dos melhores desempenhos durante o debate.

Para Fernandes, o episódio poderia ampliar a cobrança sobre o candidato do PL a respeito de sua atuação na defesa do policial. Ele ponderou, contudo, que o exercício da defesa jurídica é um direito e que atuar como advogado não constitui, por si só, uma irregularidade.

Confira trecho do debate:

Bolsa Família ainda não repercute como esperavam as campanhas

Outro exemplo da distância entre a estratégia eleitoral e o interesse dos usuários é a discussão sobre o Bolsa Família.

A campanha de Lula tem explorado declarações atribuídas à assessora econômica de Flávio Bolsonaro sobre uma possível regra de transição para beneficiários que consigam emprego.

A campanha do senador contesta a interpretação de que a proposta representaria uma limitação do tempo de recebimento do benefício.

Segundo Fernandes, porém, o assunto ainda não havia alcançado destaque nas buscas na internet até a manhã desta terça-feira (20). Naquele momento, as consultas relacionadas ao Bolsa Família estavam mais concentradas na antecipação dos pagamentos.

O diretor afirmou que, na percepção do público, o programa é um direito consolidado, o que dificultaria a repercussão de mensagens que sugiram mudanças em sua continuidade.

"O Bolsa Família é um direito adquirido. Ninguém vai mexer. Ninguém terá coragem de mexer no Bolsa Família", declarou, ao descrever a percepção que identifica entre os usuários.

Na avaliação de Fernandes, insistir nesse tema pode ser menos eficaz do que explorar assuntos que ainda despertem dúvidas ou questionamentos entre os eleitores.

Confira trecho do debate:

Lula tem mais interações, mas apoiadores de Flávio são mais engajados

Ao analisar o desempenho dos candidatos nas redes sociais durante o segundo turno, Fernandes identificou uma vantagem de Lula no volume total de interações. Segundo ele, o presidente registrou, nas 24 horas anteriores à entrevista, cerca de três vezes mais interações do que Flávio Bolsonaro.

O cenário muda, entretanto, quando a análise considera a média de interações por publicação. Nesse indicador, o senador aparece à frente, o que sugere maior engajamento proporcional de sua audiência com os conteúdos publicados.

"Significa o seguinte: a audiência do Flávio é muito mais engajada. A audiência do Lula gera mais volume, mas a audiência do Flávio é muito mais engajada no que ele fala", explicou.

Para o executivo, os números mostram que a mobilização digital dos dois candidatos tem características distintas. Embora Lula consiga gerar um volume maior de interações, isso não significa, necessariamente, que sua campanha esteja convertendo essa vantagem em mudanças na intenção de voto.

Fernandes também apontou que a esquerda conseguiu ampliar sua capacidade de mobilização digital durante a campanha, movimento que considera um dos principais legados do segundo turno para o campo progressista.

Na avaliação dele, a internet tem papel importante na formação de percepções e na mobilização de apoiadores, mas não determina sozinha o resultado das urnas.

Expectativa para o debate da Globo

A avaliação sobre o confronto da Band também aumentou a expectativa em torno do próximo debate entre Lula e Flávio Bolsonaro, previsto para a sexta-feira (23), na TV Globo.

Para Fernandes, o principal desafio será evitar que o encontro repita o ambiente de confronto desordenado observado no primeiro bloco do debate anterior.

Ele afirmou que o formato da Band intensificou a mobilização dos apoiadores, mas não necessariamente contribuiu para que os eleitores indecisos conhecessem melhor as propostas dos candidatos.

O diretor relatou ter observado manifestações de espectadores incomodados com o bate-boca, incluindo pessoas que disseram ter desligado a televisão durante o confronto.

Com a disputa presidencial ainda aberta, Fernandes defende que as campanhas acompanhem diariamente os assuntos que mobilizam o público, em vez de apostar exclusivamente em temas definidos previamente por suas equipes.

Para ele, a capacidade de identificar os interesses dos eleitores e responder a eles pode ser decisiva na reta final da disputa.

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