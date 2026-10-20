Advogado aponta indícios de tratamento desigual da Meta entre campanhas de Lula e Flávio

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Em entrevista ao Passando a Limpo, Pedro Silveira afirma que conversas internas revelam ciência de falhas, mas não provam favorecimento deliberado

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As mensagens internas de funcionários da Meta, reveladas pela Folha de S.Paulo, indicam que a empresa tinha conhecimento de diferenças no tratamento dado às campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nas redes sociais, mas não comprovam uma intenção deliberada de favorecer o candidato do PL. A avaliação é do advogado especialista em direito digital Pedro Silveira, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco, em entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta terça-feira (20).

"Essas mensagens vazadas não comprovam que existia uma intenção de favorecer o candidato Flávio, mas mostram que a empresa tinha ciência de que havia uma assimetria, ou seja, de que o tratamento entre os candidatos não estava sendo isonômico", afirmou.

A declaração ocorre após a campanha de Lula anunciar uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) contra a chapa de Flávio Bolsonaro, com pedido de cassação, sob alegação de manipulação algorítmica, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. A iniciativa tem como fundamento uma série de episódios envolvendo o funcionamento das plataformas da Meta, empresa responsável pelo Instagram, Facebook e WhatsApp.

Segundo Silveira, as mensagens obtidas pela Folha, somadas às reclamações apresentadas pela campanha petista, podem servir como elementos para uma investigação sobre a atuação da empresa durante a disputa presidencial.

Falhas e tratamento desigual

Entre os episódios citados pelo advogado está a restrição que impediu o perfil oficial de Lula de impulsionar publicações do feed do Instagram por quase 24 horas, em 9 de outubro. A Meta atribuiu o problema a uma falha técnica global, mas mensagens internas reveladas pela Folha indicaram que a interrupção mundial mencionada pela empresa havia ocorrido dois dias antes.

Outro caso envolve a ferramenta de inteligência artificial da Meta, que se recusava a produzir imagens de propaganda eleitoral com referências a Lula, mas atendia a solicitações semelhantes relacionadas a Flávio Bolsonaro.

A empresa justificou a diferença afirmando que havia estabelecido filtros para impedir a criação de conteúdos eleitorais, mas que algumas combinações de nomes e números dos candidatos não estavam abrangidas pelas restrições.

Para Silveira, a justificativa não é suficiente diante da capacidade tecnológica da empresa.

"É muito, mas muito fácil para um algoritmo identificar que a gente está falando de algo de caráter político. Então, não justifica, a meu ver, a empresa dizer que não sabia ou que foi uma simples falha", avaliou.

O advogado destacou que as plataformas precisam assegurar condições equivalentes às candidaturas, conforme as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

"É necessário que haja o que a gente chama no direito de paridade de armas. Ambas as partes devem ter acesso às mesmas ferramentas e às mesmas funcionalidades, sem que uma possa favorecer a outra", explicou.

Alcance nas redes não comprova favorecimento

Durante a entrevista, Silveira também diferenciou o desempenho orgânico das candidaturas nas redes sociais de um eventual favorecimento promovido pelos sistemas das plataformas.

Segundo ele, o fato de um candidato ou influenciador obter mais visualizações e interações do que seus adversários não representa, por si só, qualquer irregularidade eleitoral. Diferenças de engajamento podem resultar das estratégias de comunicação utilizadas por cada campanha.

O advogado citou, no entanto, que a campanha de Lula tem utilizado comparações entre plataformas como um dos argumentos para pedir esclarecimentos sobre o funcionamento dos algoritmos da Meta.

Um dos exemplos envolve um vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), apoiador de Flávio Bolsonaro, que registrou 56,1 milhões de visualizações no Instagram e cerca de 396 mil no TikTok, segundo os números mencionados na entrevista.

Silveira ressaltou que a diferença não permite concluir que tenha ocorrido manipulação, mas pode justificar pedidos de maior transparência sobre os critérios de distribuição dos conteúdos.

"Isso não é uma prova cabal de nada, mas é um indício", afirmou o advogado, ao comentar os dados de alcance apresentados pela campanha petista.

Meta nega favorecimento

A Meta nega ter interferido no processo eleitoral ou favorecido qualquer candidatura. Em manifestação apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a empresa afirmou que aplica os mesmos critérios de distribuição de conteúdo aos dois candidatos e que adotou medidas para cumprir as determinações da Justiça Eleitoral.

Entre as providências mencionadas estão a revisão humana de bloqueios automatizados nas contas de anúncios das campanhas, a adoção de critérios iguais para as ferramentas de inteligência artificial e o reforço das restrições à propaganda eleitoral irregular.

O TSE já havia determinado que a empresa assegurasse tratamento isonômico aos candidatos, inclusive nas ferramentas de inteligência artificial e nos mecanismos de distribuição e recomendação de conteúdos. A decisão também estabeleceu multas em caso de descumprimento das determinações.

Até o momento, a Justiça Eleitoral não concluiu que tenha ocorrido manipulação intencional das plataformas em favor de qualquer candidato.

Debate sobre regulação

Questionado sobre a possibilidade de o episódio ampliar as discussões sobre a regulação das plataformas digitais no Brasil, Silveira afirmou que o tema já integra a agenda do Judiciário e do Congresso Nacional, embora avance em ritmos diferentes.

Segundo o advogado, a dificuldade de construir consensos no Legislativo tem ampliado o protagonismo do Poder Judiciário na definição de limites e obrigações para as empresas de tecnologia.

"O Poder Judiciário assume um papel de protagonista, sendo isso certo ou errado. Já adianto que há controvérsias quanto a esse protagonismo do Judiciário sobre essa pauta, mas colocando regras, colocando limites, pedindo transparência", afirmou.

Para Silveira, os episódios registrados durante o processo eleitoral de 2026 poderão contribuir para o aperfeiçoamento das normas aplicadas às próximas disputas.

"É natural que o avanço tecnológico seja muito mais rápido do que o avanço legal, do que o avanço das leis que são feitas no Brasil", avaliou.

O advogado defendeu que as experiências deste ano sirvam para aprimorar as regras relacionadas ao uso das redes sociais nas eleições, diante da crescente influência das plataformas digitais sobre as campanhas políticas.