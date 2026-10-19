Economia e Negócios: Pernambuco lidera crescimento econômico do Brasil
Impulsionado pela indústria e serviços, estado supera a média nacional, reforça aportes em Suape e traça plano de desenvolvimento até 2035
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Pernambuco vive um momento econômico marcante ao pavimentar o caminho para um ciclo de crescimento consistente, superando desafios fiscais e de infraestrutura acumulados nos últimos anos. O resultado dessa transição é atestado pelos indicadores oficiais calculados pelo Banco Central e pela evolução do produto interno do estado.
De acordo com o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), considerado a prévia do PIB, o estado liderou o crescimento do Brasil com uma alta de 5,32% entre janeiro e julho deste ano. Essa expansão representa uma velocidade de crescimento mais de três vezes superior à média registrada no país.
No primeiro semestre, o PIB estadual cravou uma alta de 4,8%, marca que representa o dobro do crescimento registrado por todo o Nordeste (2,3%). Com esse desempenho, Pernambuco passou a responder por 40% de todo o avanço econômico da região nordestina, alavancado principalmente pela força da indústria e do setor de serviços.
Logística e comércio exterior: o impacto estratégico do complexo de Suape e do Porto do Recife
Para garantir que o avanço econômico seja perene, os investimentos em logística assumiram protagonismo no planejamento estadual. O Complexo Industrial Portuário de Suape e o Porto do Recife estão recebendo aportes estratégicos voltados ao comércio internacional.
A principal janela histórica identificada por analistas é o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, mercado potencial de 700 milhões de consumidores. Diante dessa parceria, projeções indicam que Suape tem capacidade de quintuplicar a movimentação de cargas para o continente europeu.
Rotas para 2035: planejamento estratégico e diretrizes de longo prazo
O avanço no ambiente de negócios vem acompanhado de um plano de diretrizes estratégicas intitulado "Rotas para o desenvolvimento de Pernambuco até 2035". O estudo estabelece os pilares fundamentais para garantir a competitividade do estado no longo prazo:
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- Modernização logística e melhoria da infraestrutura de transporte;
- Formação humana, alinhando a educação conectada diretamente às necessidades do mercado;
- Infraestrutura digital e incentivo à competitividade empresarial;
Interiorização do desenvolvimento, expandindo as oportunidades para além dos grandes centros urbanos. Ao alinhar eficiência de gestão e prioridades de investimento, o estado consolida as bases para liderar a retomada do desenvolvimento na região.
Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial