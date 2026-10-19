Economia e Negócios: Pernambuco lidera crescimento econômico do Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Impulsionado pela indústria e serviços, estado supera a média nacional, reforça aportes em Suape e traça plano de desenvolvimento até 2035

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Pernambuco vive um momento econômico marcante ao pavimentar o caminho para um ciclo de crescimento consistente, superando desafios fiscais e de infraestrutura acumulados nos últimos anos. O resultado dessa transição é atestado pelos indicadores oficiais calculados pelo Banco Central e pela evolução do produto interno do estado.

De acordo com o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), considerado a prévia do PIB, o estado liderou o crescimento do Brasil com uma alta de 5,32% entre janeiro e julho deste ano. Essa expansão representa uma velocidade de crescimento mais de três vezes superior à média registrada no país.

No primeiro semestre, o PIB estadual cravou uma alta de 4,8%, marca que representa o dobro do crescimento registrado por todo o Nordeste (2,3%). Com esse desempenho, Pernambuco passou a responder por 40% de todo o avanço econômico da região nordestina, alavancado principalmente pela força da indústria e do setor de serviços.

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/ecio-Zx9/" target="_blank">ECONOMIA E NEGÓCIOS - ECIO COSTA</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>



Logística e comércio exterior: o impacto estratégico do complexo de Suape e do Porto do Recife

Para garantir que o avanço econômico seja perene, os investimentos em logística assumiram protagonismo no planejamento estadual. O Complexo Industrial Portuário de Suape e o Porto do Recife estão recebendo aportes estratégicos voltados ao comércio internacional.

A principal janela histórica identificada por analistas é o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, mercado potencial de 700 milhões de consumidores. Diante dessa parceria, projeções indicam que Suape tem capacidade de quintuplicar a movimentação de cargas para o continente europeu.

Rotas para 2035: planejamento estratégico e diretrizes de longo prazo

O avanço no ambiente de negócios vem acompanhado de um plano de diretrizes estratégicas intitulado "Rotas para o desenvolvimento de Pernambuco até 2035". O estudo estabelece os pilares fundamentais para garantir a competitividade do estado no longo prazo:

Modernização logística e melhoria da infraestrutura de transporte;

Formação humana, alinhando a educação conectada diretamente às necessidades do mercado;

Infraestrutura digital e incentivo à competitividade empresarial;

Interiorização do desenvolvimento, expandindo as oportunidades para além dos grandes centros urbanos. Ao alinhar eficiência de gestão e prioridades de investimento, o estado consolida as bases para liderar a retomada do desenvolvimento na região.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial