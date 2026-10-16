Economia e Negócios: Gratuidade no transporte pode pagar contas em juros

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Proposta de PEC para zerar tarifas nos fins de semana levanta alertas econômicos sobre a falta de transparência orçamentária e o risco na inflação

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Anunciada a poucos dias do segundo turno das eleições, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) apresentada pelo governo federal visa instituir o passe livre no transporte público aos finais de semana e feriados em capitais e regiões metropolitanas do Brasil. No entanto, a medida reacende um aviso clássico da análise econômica: não existe almoço grátis.

Qualquer gratuidade no sistema de mobilidade possui um custo real de operação, e este valor é invariavelmente repassado ao pagador de impostos. Embora o acesso ao transporte seja fundamental para o dinamismo urbano, economistas alertam para os riscos de medidas aprovadas sem o devido embasamento técnico.

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Financiamento por emendas e a falta de transparência fiscal

A proposta governamental sugere que o passe livre seja custeado por meio do redirecionamento de emendas parlamentares. O principal gargalo apontado por especialistas, contudo, é a ausência de previsibilidade e transparência no projeto. Até o momento, o Palácio do Planalto não apresentou estimativas oficiais sobre o impacto financeiro total e nem se as emendas cobrirão o custo de forma integral ou parcial.

Além disso, o uso de emendas parlamentares não cria recursos novos. Na prática, a medida desvia verbas que seriam destinadas a investimentos prioritários nas bases regionais, tais como:

Saúde e educação;

Saneamento básico;

Obras essenciais de infraestrutura.

Gargalo estrutural nos municípios e o risco de déficit permanentes

O custeio do transporte público já representa um gargalo estrutural histórico para as prefeituras brasileiras. A criação de despesas permanentes em um contexto de déficit público, sem planejamento de longo prazo, agrava a deterioração das contas do país.

Sob a ótica macroeconômica, o aumento do endividamento estatal e a incerteza fiscal fazem o prêmio de risco do Brasil disparar. O mercado financeiro reage imediatamente à falta de responsabilidade orçamentária, pressionando os indicadores econômicos.

O impacto na vida real: juros altos, crédito caro e menos investimentos

Para conter a fuga de capitais e impedir a disparada da inflação decorrente do risco fiscal, o Banco Central é forçado a manter os juros em patamares restritivos. Esse movimento gera consequências diretas na economia real e no bolso do cidadão:

Encarecimento do crédito para consumidores e empresas;

Retração no consumo das famílias;

Paralisação dos investimentos produtivos no setor privado.

Políticas públicas de mobilidade precisam ser desenhadas com critérios técnicos sólidos e não pautadas pela conveniência do calendário eleitoral. Promessas tarifárias sem estudos de viabilidade econômica correm o risco de custar caro no futuro, trazendo a fatura em forma de juros altos e inflação logo após a feitura das urnas.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial