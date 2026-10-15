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Economia e Negócios: Os impactos do fim da escala 6x1 no Brasil

Proposta de redução da jornada sem corte salarial traz apelo social, mas alerta para alta de custos, pressão inflacionária e riscos ao emprego formal

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 15/10/2026 às 8:27
Senado Federal aprova fim da escala 6x1. Segundo especialista, medida pode trazer riscos para empresas e empregos.
Senado Federal aprova fim da escala 6x1. Segundo especialista, medida pode trazer riscos para empresas e empregos. - Estadão Conteúdo

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A proposta de alteração da escala 6x1 de trabalho, reduzindo a jornada semanal de 44 para 40 horas sem redução proporcional dos salários, atende a um anseio social por mais qualidade de vida, mas exige uma análise rigorosa sobre seus reflexos na economia brasileira. Uma avaliação sobre o tema aponta que a medida impõe desafios estruturais ao mercado de trabalho e aos custos de produtos e serviços.

 

Aumento no custo da hora trabalhada e impacto nas pequenas empresas

A redução das horas semanais sem ajuste salarial projeta um salto estimado de 10% a 20% no custo da hora trabalhada. O impacto inicial atinge diretamente as micro e pequenas empresas, que concentram a base de geração de empregos formais no país.

Com margens de lucro reduzidas, os pequenos negócios possuem baixa capacidade financeira para absorver o encarecimento da folha de pagamento ou contratar funcionários adicionais para cobrir as escalas de trabalho.

 

Risco de demissões e avanço da informalidade

Diante da elevação dos custos operacionais, prevê-se um cenário de desestímulo a novas contratações e risco de demissões em massa. Estimativas setoriais indicam potenciais perdas que variam de centenas de milhares a mais de 1 milhão de vagas formais.

Esse movimento pode empurrar milhares de trabalhadores para a informalidade e para contratos precários ("bicos"), fragilizando a proteção trabalhista.

 

Setores afetados e repasse de custos ao consumidor

Segmentos de operação ininterrupta enfrentam uma reorganização logística complexa. Entre os setores mais atingidos estão:

  • Comércio varejista e shoppings;
  • Alimentação fora do lar e hotelaria;
  • Serviços essenciais de saúde e segurança.

Para evitar prejuízos e manter a prestação de serviços, as empresas tendem a repassar o aumento de custos operacionais para os preços finais. Isso pode gerar uma pressão inflacionária em bens e serviços essenciais.

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Produtividade e competitividade: a lição das economias desenvolvidas

Em países desenvolvidos, a redução da jornada de trabalho ocorreu após sólidos ganhos reais de produtividade, viabilizados por inovações tecnológicas e melhorias de gestão.

Tentar implementar a mudança no Brasil sem o aumento prévio de eficiência pode prejudicar a competitividade nacional e afetar negativamente o Produto Interno Bruto (PIB). A sustentabilidade econômica e o bem-estar social precisam caminhar alinhados para viabilizar reformas estruturais duradouras.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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