Economia e Negócios: Promessas de fim de mandato pressionam juros e inflação

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Anúncios de pacotes fiscais e perdão de dívidas às vésperas da votação alimentam o ciclo político dos negócios e elevam o risco fiscal

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Na teoria econômica, o conceito conhecido como ciclo político dos negócios descreve a tendência de governantes em expandir os gastos públicos na reta final de seus mandatos para maximizar as chances de vitória nas urnas. No cenário brasileiro, essa prática ganha contornos dramáticos com o anúncio de medidas fiscais de forte impacto a poucos dias do segundo turno.

Entre as propostas de grande porte financeiro lançadas na reta final do período eleitoral, destacam-se:

Perdão de dívidas para MEIs: Um pacote voltado aos microempreendedores individuais que prevê o cancelamento de débitos com o governo federal estimados em bilhões de reais.

Ampliação do Pé de Meia Universitário: Prometida a apenas 12 dias da eleição, a expansão do programa focado no ensino superior tem custo inicial projetado em R$ 4,6 bilhões ao ano.

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Risco moral e asfixia do orçamento público

A soma dessas promessas agrava o orçamento já asfixiado da União e gera efeitos colaterais na conduta financeira dos contribuintes. Sob a ótica das contas públicas, o perdão de dívidas consolida o perigoso conceito de risco moral, emitindo um sinal para a sociedade de que a inadimplência muitas vezes compensa.

Trata-se de uma expansão de despesas com claro caráter eleitoreiro, cuja fatura acaba sendo repassada a toda a população.

Reação do mercado financeiro e impacto no bolso do cidadão

A resposta do mercado financeiro a esse volume de gastos eleitorais é imediata e afeta diretamente a vida dos cidadãos:

Aumento do risco fiscal: O prêmio de risco sobe e a relação dívida/PIB tende a acelerar. Pressão sobre a taxa de juros: O Banco Central se vê forçado a manter a taxa de juros em patamares restritivos para conter a inflação. Crédito mais caro: A manutenção de juros altos encarece os empréstimos e paralisa o crescimento real da economia.

Como consequência desse calendário, o pagador de impostos continua arcando com a pesada conta dos juros altos e da inflação logo no dia seguinte à eleição.

Previsibilidade econômica e o fim da reeleição

Para evitar que o ritmo dos gastos públicos continue subordinado ao calendário eleitoral, aponta-se a necessidade de o país estabelecer mecanismos de previsibilidade econômica.

A instituição do fim da reeleição, acompanhada da adoção de mandatos únicos, surge como uma alternativa estrutural para blindar a economia brasileira desse ciclo recorrente de gastos descontrolados.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial