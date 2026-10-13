Mais votados para a Alepe divergem sobre governo Raquel Lyra e apontam prioridades para a legislatura

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Na Super Manhã da Rádio Jornal, Dani Portela, Gilson Machado Filho e André Ferreira abordaram relação com Raquel Lyra e prioridades para a Alepe

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Os três deputados estaduais mais votados de Pernambuco nas eleições de 2026 apresentaram posições distintas sobre a relação com o governo Raquel Lyra (PSD) e anteciparam as principais bandeiras que pretendem defender na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) a partir de 2027.

Em debate realizado nesta terça-feira (13), na Super Manhã da Rádio Jornal, Dani Portela (PT) reafirmou sua atuação na oposição, enquanto Gilson Machado Filho (Podemos) e André Ferreira (PL) defenderam uma postura de independência, mas sinalizaram disposição para colaborar com a governadora reeleita.

Além da relação com o Palácio do Campo das Princesas, os parlamentares discutiram prioridades nas áreas de saúde, segurança pública e orçamento estadual, divergiram sobre a concessão parcial dos serviços da Compesa e abordaram as articulações para a próxima Mesa Diretora da Alepe.

Dani Portela foi a candidata a deputada estadual mais votada de Pernambuco, com 146.123 votos. Gilson Machado Filho, que atualmente exerce mandato de vereador do Recife, ficou em segundo lugar, com 132.322 votos. Já André Ferreira, deputado federal que retorna à Assembleia Legislativa após dois mandatos na Câmara dos Deputados, recebeu 118.868 votos.

Relação com Raquel Lyra

Entre os três parlamentares, Dani apresentou a posição mais distante do governo estadual. A petista, que já integra a bancada de oposição na atual legislatura, afirmou que a votação expressiva recebida nas urnas representa, entre outros fatores, um reconhecimento de sua atuação crítica à gestão Raquel Lyra.

"Isso também é uma resposta à nossa oposição firme e propositiva à governadora do Estado. Então, as pessoas que faziam oposição à governadora me entenderam como uma opção", declarou.

André Ferreira, por outro lado, afirmou que pretende manter uma atuação independente, mas ressaltou a disposição para colaborar com a gestão estadual. Embora o PL não tenha integrado formalmente a coligação de Raquel na disputa pelo governo, o parlamentar destacou que a maior parte dos deputados da legenda apoiou a reeleição da governadora.

Gilson Machado Filho adotou discurso semelhante. Eleito pelo Podemos após deixar o PL, o vereador afirmou que pretende exercer o mandato com independência e fiscalização, mas também demonstrou abertura para trabalhar em conjunto com Raquel Lyra.

"Se a governadora colocar pautas importantes pra Pernambuco, eu vou ser o primeiro a estar abraçando ela e acolhendo e dizendo: é isso que eu quero pro meu Estado", declarou.

Gilson também afirmou que pretende manter uma atuação nas ruas, semelhante à que desenvolveu na Câmara Municipal do Recife, acompanhando problemas de infraestrutura e cobrando providências do governo estadual.

Concessão da Compesa divide opiniões

Um dos principais pontos de divergência do debate foi a concessão parcial dos serviços da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), cuja nova operação está prevista para começar em 26 de outubro.

Dani Portela voltou a criticar o modelo adotado pelo governo estadual, que transfere à iniciativa privada os serviços de distribuição de água e esgotamento sanitário por 35 anos, enquanto a Compesa permanece responsável pela produção e pelo tratamento da água.

"Eu sempre me coloquei, fui a várias escutas, me colocando contrária à concessão. Para mim é uma privatização disfarçada, o termo é concessão, mas são 35 anos", afirmou.

A deputada também manifestou preocupação com a manutenção dos empregos dos trabalhadores da estatal e questionou os efeitos do contrato sobre as tarifas pagas pelos consumidores. Ela citou a possibilidade de um reajuste de aproximadamente 14,7% em novembro. O percentual é uma estimativa baseada nas regras contratuais e ainda depende de homologação da Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe).

Gilson Machado Filho, por sua vez, avaliou positivamente a concessão e afirmou que pretende acompanhar a execução dos serviços. Segundo ele, o atual modelo de abastecimento não tem conseguido atender adequadamente à população pernambucana.

"Eu vejo a concessão da Compesa como uma iniciativa boa, porque hoje você vê que a Compesa não consegue entregar água de fato. A gente vive hoje com pessoas tendo racionamento de água, e água é o básico pra se viver", afirmou.

O deputado eleito disse possuir um levantamento sobre tubulações e adutoras que apresentam problemas e que pretende encaminhar as informações ao governo estadual.

Apesar das posições divergentes sobre a concessão, Dani e Gilson defenderam a fiscalização dos serviços de abastecimento como uma das atribuições dos próximos mandatos.

Saúde, segurança e orçamento entre as prioridades

Questionados sobre as principais bandeiras para a nova legislatura, os três parlamentares apresentaram prioridades distintas. André Ferreira afirmou que pretende concentrar sua atuação na saúde pública, especialmente na melhoria da estrutura hospitalar, na ampliação do atendimento e na redução das filas de exames e cirurgias.

O deputado destacou a necessidade de fortalecer os hospitais do interior, para evitar que pacientes precisem se deslocar até a Região Metropolitana do Recife em busca de atendimento especializado. Também mencionou unidades como o Hospital da Restauração, o Hospital Otávio de Freitas e o Hospital de Câncer de Pernambuco.

"Não precisa procurar um político pra poder ajudar a fazer um raio-x", afirmou, ao relatar situações em que pacientes recorrem a parlamentares para conseguir atendimento na rede pública.

André também defendeu o direcionamento de emendas parlamentares para a saúde, prática que afirmou ter adotado durante seus mandatos na Câmara dos Deputados.

Gilson Machado Filho apontou o apoio ao empresariado, a segurança pública e a infraestrutura como prioridades. Na área de segurança, anunciou que pretende defender junto ao governo estadual a aquisição de um veículo blindado, conhecido como "caveirão", para o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

O parlamentar também citou a conclusão da Ferrovia Transnordestina como uma das obras necessárias para reduzir custos de transporte e melhorar as condições de produção das empresas instaladas no Estado.

Já Dani Portela afirmou que pretende ampliar a fiscalização do orçamento público, com atenção especial às políticas voltadas às mulheres e à população negra.

A deputada criticou a distribuição de recursos estaduais para o enfrentamento da violência contra as mulheres e defendeu a criação de reservas orçamentárias específicas para políticas de igualdade racial e de gênero.

"Quando não há orçamento, a política não chega", declarou.

Dani também anunciou que pretende ampliar a experiência de participação popular na elaboração do Plano Plurianual (PPA), que estabelece as diretrizes e metas orçamentárias do governo para quatro anos. Segundo a parlamentar, iniciativa semelhante desenvolvida em 2023 reuniu mais de 2.300 propostas apresentadas pela população.

Articulações para a Mesa Diretora

A formação da próxima Mesa Diretora da Alepe também entrou na pauta do debate. Dani Portela revelou que as conversas sobre a presidência da Casa já começaram e afirmou ter sido procurada por pelo menos três parlamentares interessados no cargo.

A petista relatou que Raquel Lyra iniciou conversas com deputados logo após a eleição, mas considerou prematuro definir candidaturas para a direção do Legislativo.

"Já começaram as articulações. A governadora, na segunda-feira, depois da eleição, já chamou os deputados e já está conversando sobre a mesa. Eu acho tudo muito cedo", afirmou.

Segundo a parlamentar, há interesse de seu campo político em conquistar espaço na direção da Casa, embora ainda não exista uma definição sobre candidaturas.

Ao JC, Gilson e André afirmaram que ainda é "muito cedo" para avaliações sobre a Mesa Diretora, mas acreditam que a nova composição será governista.

Segundo turno presidencial

A disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) também marcou o debate, especialmente diante da decisão de Raquel Lyra de não declarar apoio a nenhum dos candidatos.

Dani Portela voltou a cobrar uma posição da governadora em favor de Lula. A petista classificou a neutralidade como uma postura de irresponsabilidade política, argumentando que a atual gestão estadual reconhece publicamente a importância dos investimentos federais em Pernambuco.

"Raquel precisa sair do muro", afirmou a deputada, que também disse que o PT continuará cobrando um posicionamento da governadora.

Do outro lado, André Ferreira revelou que o PL esperava uma declaração de apoio a Flávio Bolsonaro, mas afirmou respeitar a decisão de Raquel Lyra.

"Realmente esperávamos que a governadora apoiasse nesse momento o candidato Flávio Bolsonaro, mas é uma decisão dela, uma decisão pessoal dela", declarou.

Gilson Machado Filho também defendeu a candidatura de Flávio e afirmou que, neste momento, está concentrado na campanha presidencial. André reiterou o mesmo compromisso, enquanto Dani declarou que a prioridade imediata do PT é buscar a reeleição de Lula.