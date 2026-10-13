Economia e Negócios: PE quer liderar a rota dos Data Centers no país

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

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Com localização geográfica estratégica e energia limpa, acordo de cooperação entre o governo estadual e o LIDE Pernambuco busca atrair BigTechs

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A economia atual tem nos dados o seu combustível vital, impulsionando o avanço contínuo da inteligência artificial, do e-commerce e da computação em nuvem. Para que essas tecnologias continuem se expandindo, exige-se uma infraestrutura física extremamente robusta. Nesse cenário, o estado de Pernambuco dispõe de uma janela de oportunidade decisiva para se consolidar como líder nacional na atração de data centers e na conexão de cabos submarinos.

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/ecio-costa-economia-13-10/" target="_blank">ECONOMIA E NEGÓCIOS - ECIO COSTA</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>

As vantagens comparativas: posição geográfica estratégica e energia renovável

Para atrair os maiores players globais do setor, Pernambuco reúne diferenciais competitivos claros:

Localização geográfica estratégica: Por representar o caminho mais curto do Brasil para a Europa e para a África, o estado é o ponto ideal para ancorar cabos intercontinentais de fibra ótica.

Matriz energética limpa: O forte potencial do Nordeste na geração de energia solar e eólica funciona como o principal atrativo para as BigTechs, que necessitam de grande oferta de eletricidade renovável para abastecer suas instalações e cumprir metas rigorosas de descarbonização.

Acordo de cooperação técnica: estruturação e atração de investimentos privados

Transformar esse potencial bruto em desenvolvimento real exige planejamento técnico e articulação. Por isso, o Governo do Estado de Pernambuco assinou um acordo de cooperação técnica com o LIDE Pernambuco para elaborar um estudo estratégico do ecossistema de infraestrutura digital. Esse diagnóstico qualificado servirá de base para subsidiar a atração de investimentos privados e posicionar o estado como referência em inovação.

A iniciativa conta com a participação ativa de secretarias estaduais estratégicas, como as de Administração, Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. A ação conjunta entre o poder público e a iniciativa privada sinaliza ao mercado global que a infraestrutura digital é prioridade, garantindo que Pernambuco aproveite a transição tecnológica para gerar empregos de excelência na economia de dados.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial