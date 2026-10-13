Economia e Negócios: PE quer liderar a rota dos Data Centers no país
Com localização geográfica estratégica e energia limpa, acordo de cooperação entre o governo estadual e o LIDE Pernambuco busca atrair BigTechs
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A economia atual tem nos dados o seu combustível vital, impulsionando o avanço contínuo da inteligência artificial, do e-commerce e da computação em nuvem. Para que essas tecnologias continuem se expandindo, exige-se uma infraestrutura física extremamente robusta. Nesse cenário, o estado de Pernambuco dispõe de uma janela de oportunidade decisiva para se consolidar como líder nacional na atração de data centers e na conexão de cabos submarinos.
As vantagens comparativas: posição geográfica estratégica e energia renovável
Para atrair os maiores players globais do setor, Pernambuco reúne diferenciais competitivos claros:
- Localização geográfica estratégica: Por representar o caminho mais curto do Brasil para a Europa e para a África, o estado é o ponto ideal para ancorar cabos intercontinentais de fibra ótica.
- Matriz energética limpa: O forte potencial do Nordeste na geração de energia solar e eólica funciona como o principal atrativo para as BigTechs, que necessitam de grande oferta de eletricidade renovável para abastecer suas instalações e cumprir metas rigorosas de descarbonização.
Acordo de cooperação técnica: estruturação e atração de investimentos privados
Transformar esse potencial bruto em desenvolvimento real exige planejamento técnico e articulação. Por isso, o Governo do Estado de Pernambuco assinou um acordo de cooperação técnica com o LIDE Pernambuco para elaborar um estudo estratégico do ecossistema de infraestrutura digital. Esse diagnóstico qualificado servirá de base para subsidiar a atração de investimentos privados e posicionar o estado como referência em inovação.
A iniciativa conta com a participação ativa de secretarias estaduais estratégicas, como as de Administração, Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. A ação conjunta entre o poder público e a iniciativa privada sinaliza ao mercado global que a infraestrutura digital é prioridade, garantindo que Pernambuco aproveite a transição tecnológica para gerar empregos de excelência na economia de dados.
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Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial