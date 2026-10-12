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Seca no interior pernambucano traz prejuízos para pecuaristas

Monitoramento da Apac revela que 28 reservatórios estão em colapso. Falta de chuva afeta produção de leite do estado e pequenos produtores

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 12/10/2026 às 11:00
Barragem de Jucazinho, em Surubim, no Agreste de Pernambuco.
Barragem de Jucazinho, em Surubim, no Agreste de Pernambuco. - Flávio Lima

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Nos últimos tempos, o mundo vem passando por uma emergência climática. Isso se reflete no aumento da temperatura do planeta, assim como de desastres ambientais. Com a chegada do El Niño, fenômeno climático natural - que causa o aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, o clima tende a ficar mais incerto.

No Brasil, essas mudanças são sentidas com chuvas fora de época e mais intensas, além da seca e calor extremo. Em Pernambuco, a falta de chuva afeta principalmente o Agreste, região que já é caracterizada pela escassez de recursos hídricos. Segundo dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), 28 dos 99 reservatórios monitorados estão em colapso.

Por conta disso, a pecuária tende a ficar mais vulnerável e a produção de leite no estado é uma das áreas que mais sofre com a seca. Confira agora a reportagem de Ernesto Pereira, que investiga os problemas da escassez hídrica para os pecuaristas de leite.

 

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