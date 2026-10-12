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Dia de Nossa Senhora Aparecida: fé, história e tradição

Padroeira do Brasil segue guiando a fé católica no país e levando fiéis à igreja e templos

Por Rádio Jornal Publicado em 12/10/2026 às 6:00
Nossa Senhora Aparecida.
Nossa Senhora Aparecida. - Felipe Ribeiro/Acervo JC Imagem

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O dia 12 de outubro é muito aguardado pela comunidade Católica, justamente por ser o Dia de Nossa Senhora Aparecida. A data é feriado nacional e é marcada também pelas comemorações do Dia das Crianças.

Em 16 de julho de 1930, o Papa Pio XI a declarou padroeira do Brasil, por meio de um decreto pontifício. Porém, desde antes disso, Nossa Senhora Aparecida já era querida pela população, principalmente as pessoas mais vulneráveis.

Confira a reportagem de Ernesto Pereira, com trabalhos técnicos de Guto César, que investiga a origem da Santa e a importância dessa figura para o Brasil e brasileiro.

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