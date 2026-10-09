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Economia e Negócios: Responsabilidade nas contas públicas impulsiona o país

O controle dos gastos públicos surge como a chave essencial para conter a inflação, baixar os juros e destravar o crescimento sustentável

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 09/10/2026 às 8:56
O impacto direto do equil&iacute;brio fiscal nos juros e na infla&ccedil;&atilde;o.
O impacto direto do equilíbrio fiscal nos juros e na inflação. - Mateus Andre/Freepik

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Quando o Estado opera estritamente dentro de sua capacidade de arrecadação, ele transmite previsibilidade e controle da dívida pública ao mercado. Como consequência imediata, ocorre uma redução no prêmio de risco do país, acompanhada pela ancoragem das expectativas econômicas e pelo domínio da inflação.

Esse ambiente sanitizado permite ao Banco Central reduzir a taxa Selic de forma estrutural, diminuindo também os custos do serviço da dívida pública. A queda nas taxas de juros barateia o crédito e estimula três pilares fundamentais da economia:

  • Investimento produtivo: amplia o acesso do empresariado ao capital para expansão de negócios.
  • Gestão pública: reduz o custo do governo para administrar seu endividamento.
  • Consumo das famílias: alivia o orçamento doméstico e impulsiona o comércio e serviços.

 

Choque de eficiência: otimizando gastos sem sacrificar serviços essenciais

Ajustar as contas públicas não exige o sacrifício de investimentos vitais em saúde, educação ou segurança pública, tampouco requer o aumento da carga tributária. O nó da questão reside na qualidade da alocação orçamentária: o país gasta muito e gasta mal.

Para solucionar essa ineficiência sem penalizar a sociedade, o caminho passa por um choque de eficiência na gestão pública, estruturado sobre ações prioritárias:

  1. Corte de desperdícios e revisão de subsídios ineficientes: eliminação de renúncias e incentivos que não retornam benefícios sociais.
  2. Modernização da máquina estatal: ampliação da produtividade e desburocratização dos serviços.
  3. Combate a fraudes e privilégios: direcionamento rigoroso dos recursos públicos para quem realmente necessita.

 

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Responsabilidade fiscal como ferramenta de proteção social

Ajustar o orçamento não representa uma austeridade cega, mas sim a ferramenta mais poderosa de desenvolvimento e inclusão social. O controle fiscal inteligente protege a população em duas frentes decisivas: assegura a oferta contínua de serviços públicos de qualidade e previne a inflação, um fenômeno que afeta desproporcionalmente as famílias de menor renda.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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