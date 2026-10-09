Economia e Negócios: Responsabilidade nas contas públicas impulsiona o país

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O controle dos gastos públicos surge como a chave essencial para conter a inflação, baixar os juros e destravar o crescimento sustentável

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Quando o Estado opera estritamente dentro de sua capacidade de arrecadação, ele transmite previsibilidade e controle da dívida pública ao mercado. Como consequência imediata, ocorre uma redução no prêmio de risco do país, acompanhada pela ancoragem das expectativas econômicas e pelo domínio da inflação.

Esse ambiente sanitizado permite ao Banco Central reduzir a taxa Selic de forma estrutural, diminuindo também os custos do serviço da dívida pública. A queda nas taxas de juros barateia o crédito e estimula três pilares fundamentais da economia:

Investimento produtivo: amplia o acesso do empresariado ao capital para expansão de negócios.

Gestão pública: reduz o custo do governo para administrar seu endividamento.

Consumo das famílias: alivia o orçamento doméstico e impulsiona o comércio e serviços.

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/ecio-pOh/" target="_blank">ECONOMIA E NEGÓCIOS - ECIO COSTA</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>

Choque de eficiência: otimizando gastos sem sacrificar serviços essenciais

Ajustar as contas públicas não exige o sacrifício de investimentos vitais em saúde, educação ou segurança pública, tampouco requer o aumento da carga tributária. O nó da questão reside na qualidade da alocação orçamentária: o país gasta muito e gasta mal.

Para solucionar essa ineficiência sem penalizar a sociedade, o caminho passa por um choque de eficiência na gestão pública, estruturado sobre ações prioritárias:

Corte de desperdícios e revisão de subsídios ineficientes: eliminação de renúncias e incentivos que não retornam benefícios sociais. Modernização da máquina estatal: ampliação da produtividade e desburocratização dos serviços. Combate a fraudes e privilégios: direcionamento rigoroso dos recursos públicos para quem realmente necessita.

Responsabilidade fiscal como ferramenta de proteção social

Ajustar o orçamento não representa uma austeridade cega, mas sim a ferramenta mais poderosa de desenvolvimento e inclusão social. O controle fiscal inteligente protege a população em duas frentes decisivas: assegura a oferta contínua de serviços públicos de qualidade e previne a inflação, um fenômeno que afeta desproporcionalmente as famílias de menor renda.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial