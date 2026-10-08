Economia e Negócios: O dilema entre arrecadação e fluxo de caixa das empresas
Mecanismo de retenção automática dos impostos promete combater a sonegação, mas acende alerta sobre o estrangulamento da liquidez do setor produtivo
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A discussão sobre a operacionalização do nosso sistema tributário ganhou novos contornos após a declaração de Daniela Marques sobre a intenção de acabar com o split payment na reforma tributária. O mecanismo consiste na retenção automática dos tributos Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) no momento exato em que ocorre a liquidação de cada transação comercial. O início da implementação dessa medida foi adiado para 2028 pelo atual governo.
Eficiência e combate à sonegação: os Benefícios para o estado
Por um lado, o modelo de split payment apresenta um forte impacto positivo ao promover uma redução drástica da sonegação fiscal. Ao automatizar o recolhimento por meio do sistema financeiro, a medida fecha brechas para a ocorrência de fraudes e garante a arrecadação de impostos em tempo real. Além disso, a automação estabelece um ambiente de justiça fiscal e concorrência leal entre os empresários.
Impacto no fluxo de caixa: o gargalo para pequenas e médias empresas
Por outro lado, a mecânica da retenção imediata impõe um gargalo perigoso para o setor produtivo. Como o valor do tributo é sacado no exato momento da venda, retira-se a flexibilidade financeira do negócio e elevam-se os custos operacionais. Atualmente, o prazo entre a realização da venda e o vencimento da guia de impostos permite que o empreendedor administre seu fluxo de caixa. Com a perda dessa margem de manobra, o split payment estrangula a liquidez e aumenta drasticamente a necessidade de capital de giro, atingindo com mais força as pequenas e médias empresas.
Adiado para 2028: o futuro da reforma tributária e o setor produtivo
O debate evidencia que a reestruturação tributária não pode se transformar em uma armadilha para a saúde financeira de quem produz. Embora o combate à sonegação seja vital, ele não deve ser feito ao custo de asfixiar as empresas. Para cumprir seu papel original, a reforma tributária precisa ser aperfeiçoada para entregar um sistema mais simples, amigável e com menor carga tributária para os pagadores de impostos.
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Texto ferado com auxílio de Inteligência Artificial