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Investida de 7 de outubro ampliou conflito no Oriente Médio e mudou cenário político de Israel, avalia especialista

Três anos após ofensiva do Hamas, cientista político Samuel Feldberg analisou os efeitos do conflito sobre Israel e as relações no Oriente Médio

Por Rádio Jornal Publicado em 07/10/2026 às 11:13 | Atualizado em 07/10/2026 às 11:22
Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu
Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - OHAD ZWIGENBERG/ASSOCIATED PRESS/EST. CONTEÚDO

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Três anos após o ataque do Hamas contra Israel, em 7 de outubro de 2023, o momento continua produzindo efeitos políticos e sociais no Oriente Médio. Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, o cientista político Samuel Feldberg, doutor em Ciência Política pela USP e pesquisador de Tel Aviv, avaliou as mudanças provocadas pelo episódio e pela guerra que se seguiu.

Para Feldberg, o ataque provocou um impacto profundo na sociedade israelense, mas também alterou a dinâmica regional ao ampliar o confronto para diferentes frentes. Segundo ele, o trauma deve permanecer por um longo período pelos povos da região.

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Conflito se espalhou pela região

Na avaliação do pesquisador, a guerra deixou de estar concentrada apenas no confronto entre Israel e Hamas. Ele citou a atuação do Hezbollah, no Líbano e os ataques do Irã como elementos que ampliaram a dimensão regional do conflito.

“Então, um confronto de amplas proporções que se transformou numa guerra em muitas frentes”, declarou Feldberg.

O especialista também destacou a participação dos Estados Unidos no conflito e afirmou que o cenário passou a envolver diretamente diferentes atores do Oriente Médio.

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Netanyahu entre críticas e apoio à reação militar

Ao analisar a situação política de Benjamin Netanyahu, Feldberg apontou que o primeiro-ministro israelense passou a ser avaliado pelos israelitas sob duas perspectivas. De um lado, pela responsabilidade política atribuída ao governo da falha de segurança que antecedeu o ataque. De outro, pela condução da resposta militar.

Para o cientista, essa avaliação também deverá influenciar o debate político em Israel. “Os eleitores, obviamente, vão demonstrar se a responsabilidade pelo 7 de outubro é considerada mais importante do que a reação do governo israelense”, disse.

Relação entre israelenses e palestinos mudou

Feldberg também avaliou que o ataque alterou a percepção de parte da população israelense sobre a possibilidade de aproximação com os palestinos. Segundo ele, havia antes do conflito uma interação entre israelenses e palestinos, inclusive com trabalhadores de Gaza atuando em comunidades próximas à fronteira.

Na avaliação do pesquisador, o ataque produziu um impacto especialmente forte entre israelenses que defendiam negociações e uma possível convivência com os palestinos.

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