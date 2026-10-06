Eleições 2026: Confira a nova composição da Alepe
Levantamento detalha os 49 deputados eleitos, as migrações da Câmara do Recife e quem ficou de fora da reeleição.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
As mudanças na Assembleia Legislativa de Pernambuco
Os 49 deputados estaduais que vão ocupar a Assembleia Legislativa de Pernambuco na próxima legislatura (2027-2031) são, em ordem de quantidade de votos:
1. Dani Portela (PT) 146.123
2. Gilson Machado Filho (PODE) 132.322
3. André Ferreira (PL) 118.868
4. Lara Santana (PV) 104.652
5. Gustavo Gouveia (PODE) 88.742
6. Francismar Pontes (PSB) 81.502
7. Rodrigo Farias (PSB) 79.569
8. Eriberto Filho (PSB) 78.070
9. João Paulo do PT (PT) 77.550
10. Maria Arraes (PSB) 75.888
11. Pastor Júnior Tércio (PP) 75.534
12. Batista Cabral (PSB) 73.907
13. Joãozinho Tenório (PSD) 73.761
14. Antonio Coelho (UNIÃO) 72.372
15. Antônio Moraes (PSD) 67.808
16. Janjão (PSD) 67.479
17. Bruno Marques (PSB) 67.376
18. Jobson Almeida (REPUBLICANOS) 66.002
19. Débora Almeida (PSD) 64.748
20. João de Nadegi (PV) 64.476
21. Aglailson Victor (PSD) 63.834
22. Delegada Gleide Ângelo (PP) 63.687
23. Professora Ivete Caetano (PT) 63.033
24. Romerinho Jatobá (PSB) 61.415
25. Cayo Albino (PSB) 60.753
26. Sileno Guedes (PSB) 60.546
27. France Hacker (PP) 60.535
28. Coronel Alberto Feitosa (PL) 58.813
29. Dannilo Godoy (PP) 57.153
30. Kaio Maniçoba (PP) 56.560
31. Fábio Aragão (PSD) 54.768
32. João Paulo Costa (PT) 54.256
33. Álvaro Porto (MDB) 53.473
34. Adalto Santos (PP) 51.540
35. Joaquim Lira (PV) 50.770
36. Jarbas Filho (PSD) 50.592
37. Abimael Santos (PL) 50.404
38. Luciano Duque (PODE) 50.096
39. Vini Castelo (PCdoB) 49.899
40. Andréa Medeiros (PSD) 49.263
41. Emerson Freitas (MDB) 49.254
42. Breno Araújo (PT) 47.722
43. Roberta Arraes (PP) 46.552
44. Zé de Irmã Teca (PSD) 43.679
45. Fabrizio Ferraz (PODE) 42.077
46. Sebastião Oliveira (AVANTE) 40.882
47. Wanderson Florêncio (PODE) 34.556
48. Jeferson Timóteo (PODE) 33.968
49. Renato Antunes (NOVO) 32.200
Desses 49, 18 deputados ingressam pela primeira vez na casa legislativa (ou estão de volta à Alepe):
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
1. André Ferreira (PL)
2. Andréa Medeiros (PSD)
3. Batista Cabral (PSB)
4. Breno Araújo (PT)
5. Bruno Marques (PSB)
6. Emerson Freitas (MDB)
7. Fábio Aragão (PSD)
8. Gilson Machado Filho (PODE)
9. Janjão (PSD)
10. Jobson Almeida (REPUBLICANOS)
11. Lara Santana (PV)
12. Maria Arraes (PSB)
13. Professora Ivete Caetano (PT)
14. Roberta Arraes (PP)
15. Romerinho Jatobá (PSB)
16. Sebastião Oliveira (AVANTE)
17. Vini Castelo (PCdoB)
18. Zé de Irmã Teca (PSD)
Desses 18, 2 vêm da Câmara de Vereadores do Recife:
Importante destacar: os vereadores eleitos seguem com o mandato na Câmara Municipal do Recife até o dia 31 de janeiro de 2027, quando renunciam e assumem o outro mandato.
Saem da Câmara Municipal Assumem uma vaga na Câmara Municipal
1. Gilson Machado Filho (PODE) Nilson Pereira (PL)
2. Romerinho Jatobá (PSB) Chico Kiko (PSB)
Dos 49 deputados estaduais da nova legislatura, 31 foram reeleitos:
1. Abimael Santos (PL)
2. Adalto Santos (PP)
3. Aglailson Victor (PSD)
4. Álvaro Porto (MDB)
5. Antonio Coelho (UNIÃO)
6. Antônio Moraes (PSD)
7. Cayo Albino (PSB)
8. Coronel Alberto Feitosa (PL)
9. Dani Portela (PT)
10. Dannilo Godoy (PP)
11. Débora Almeida (PSD)
12. Delegada Gleide Ângelo (PP)
13. Eriberto Filho (PSB)
14. Fabrizio Ferraz (PODE)
15. France Hacker (PP)
16. Francismar Pontes (PSB)
17. Gustavo Gouveia (PODE)
18. Jarbas Filho (PSD)
19. Jeferson Timóteo (PODE)
20. João de Nadegi (PV)
21. João Paulo Costa (PT)
22. João Paulo do PT (PT)
23. Joãozinho Tenório (PSD)
24. Joaquim Lira (PV)
25. Kaio Maniçoba (PP)
26. Luciano Duque (PODE)
27. Pastor Júnior Tércio (PP)
28. Renato Antunes (NOVO)
29. Rodrigo Farias (PSB)
30. Sileno Guedes (PSB)
31. Wanderson Florêncio (PODE)
Outros 14 não conseguiram se reeleger:
1. Claudiano Martins Filho (PP)
2. Diogo Moraes (PSB)
3. Doriel Barros (PT)
4. Edson Vieira (PODE)
5. Gilmar Júnior (PV)
6. Henrique Queiroz Filho (PP)
7. Joel da Harpa (PP)
8. Junior Matuto (REPUBLICANOS)
9. Mário Ricardo (PODE)
10. Nino de Enoque (PL)
11. Pastor Cleiton Collins (PP)
12. Romero Albuquerque (PSB)
13. Romero Sales Filho (PSD)
14. William Brígido (PSD)
Da legislatura anterior, 4 deputados estaduais não tentaram reeleição:
1. Izaías Régis (PSD); Candidato(a) a deputado(a) federal tendo perdido a disputa
2. Rosa Amorim (PT); Eleito(a) deputado(a) federal
3. Simone Santana (PSB); Não concorreu a cargo público
4. Socorro Pimentel (PSD); Candidato(a) a deputado(a) federal tendo perdido a disputa
Aumento na representatividade feminina
Dos 49 deputados estaduais eleitos para a nova legislatura, 8 são mulheres. Três nomes saíram e cinco entraram.
Como estava:
1. Dani Portela (PT)
2. Débora Almeida (PSD)
3. Delegada Gleide Ângelo (PP)
4. Rosa Amorim (PT)
5. Simone Santana (PSB)
6. Socorro Pimentel (PSD)
Com fica:
1. Andréa Medeiros (PSD)
2. Dani Portela (PT)
3. Débora Almeida (PSD)
4. Delegada Gleide Ângelo (PP)
5. Lara Santana (PV)
6. Maria Arraes (PSB)
7. Professora Ivete Caetano (PT)
8. Roberta Arraes (PP)
Composição partidária:
Na 20ª legislatura (2023–2027), o PP se isolou como a maior bancada, com 10 deputados estaduais. Para a 21ª legislatura (2027–2031), a liderança passa a ser dividida entre PSD e PSB, ambos alcançando 9 assentos. O PSD manteve sua bancada de 9 parlamentares em ambas as legislaturas, enquanto o PSB expandiu sua presença de 8 para 9 deputados.
O PP sofreu a maior retração do período, caindo de 10 para 7 assentos. O PODE também teve uma leve redução, caindo de 7 para 6 deputados. O PT (5 deputados), o PV (3 deputados) e o PL (3 deputados) mantiveram rigorosamente o mesmo número de representantes
Como era:
Como fica: