Eleições 2026: Confira a nova bancada federal de PE
Levantamento detalha os 25 deputados eleitos, as migrações da Câmara do Recife e quem ficou de fora da reeleição.
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Composição da bancada pernambucana na Câmara Federal
Os 25 deputados federais que vão representar Pernambuco na próxima legislatura (2027-2031) são, em ordem de quantidade de votos:
1. Pedro Campos (PSB) 261.555
2. Jones Manoel (PSOL) 249.077
3. Anderson Ferreira (PL) 185.429
4. Marcelo Gouveia (PODE) 183.124
5. Juliana de Chaparral (UNIÃO) 183.089
6. Silvio Costa Filho (REPUBLICANOS) 170.859
7. Gilson Machado (PODE) 156.754
8. Felipe Carreras (PSB) 148.971
9. Lula da Fonte (PP) 147.913
10. Rosa Amorim (PT) 144.101
11. Carlos Veras (PT) 133.118
12. Fernando Coelho Filho (UNIÃO) 124.147
13. Gabriel Porto (PSB) 114.860
14. Fernando Monteiro (PSD) 113.844
15. Eduardo Moura (NOVO) 113.482
16. Clarissa Tércio (PP) 110.608
17. Iza Arruda (MDB) 103.758
18. Eliane Soares (PSB) 102.396
19. Guilherme Uchoa Junior (PSD) 98.569
20. Waldemar Oliveira (AVANTE) 97.152
21. Augusto Coutinho (REPUBLICANOS) 94.737
22. Clodoaldo Magalhães (PV) 92.229
23. Thiago Medina (PL) 88.354
24. Liana Cirne (PT) 85.039
25. Ricardo Teobaldo (PODE) 59.951
Desses 25, 12 deputados ingressam pela primeira vez na casa legislativa (ou estão de volta à Câmara Federal):
1. Anderson Ferreira (PL)
2. Eduardo Moura (NOVO)
3. Eliane Soares (PSB)
4. Gabriel Porto (PSB)
5. Gilson Machado (PODE)
6. Jones Manoel (PSOL)
7. Juliana de Chaparral (UNIÃO)
8. Liana Cirne (PT)
9. Marcelo Gouveia (PODE)
10. Ricardo Teobaldo (PODE)
11. Rosa Amorim (PT)
12. Thiago Medina (PL)
Desses 12, 3 vêm da Câmara de Vereadores do Recife:
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Importante destacar: os vereadores eleitos seguem com o mandato na Câmara Municipal do Recife até o dia 31 de janeiro de 2027, quando renunciam e assumem o outro mandato.
Saem da Câmara Municipal Assumem uma vaga na Câmara Municipal
1. Liana Cirne (PT) Osmar Ricardo (PT)
2. Thiago Medina (PL) Alcides Cardoso (PL)
3. Eduardo Moura (NOVO) George Santos (Novo)
Dos 25 deputados federais da nova legislatura, 13 foram reeleitos:
1. Augusto Coutinho (REPUBLICANOS)
2. Carlos Veras (PT)
3. Clarissa Tércio (PP)
4. Clodoaldo Magalhães (PV)
5. Felipe Carreras (PSB)
6. Fernando Coelho Filho (UNIÃO)
7. Fernando Monteiro (PSD)
8. Guilherme Uchoa Junior (PSD)
9. Iza Arruda (MDB)
10. Lula da Fonte (PP)
11. Pedro Campos (PSB)
12. Silvio Costa Filho (REPUBLICANOS)
13. Waldemar Oliveira (AVANTE)
Outros 5 não conseguiram se reeleger:
1. Renildo Calheiros (PCdoB)
2. Coronel Meira (PL)
3. Fernando Rodolfo (PRD)
4. Lucas Ramos (PSB)
5. Pastor Eurico (PSDB)
Da legislatura anterior, 7 deputados federais não tentaram reeleição:
1. André Ferreira (PL); Eleito(a) deputado(a) estadual
2. Eduardo da Fonte (PP); Candidato(a) ao Senado tendo perdido a disputa
3. Eriberto Medeiros (PSB); Não concorreu a cargo público
4. Luciano Bivar (MDB); Eleito 1º suplente na coligação Frente Popular de Pernambuco de Humberto Costa (PT) ao Senado
5. Maria Arraes (PSB); Eleito(a) deputado(a) estadual
6. Mendonça Filho (PL); Candidato(a) ao Senado tendo perdido a disputa
7. Túlio Gadêlha (PSD); Candidato(a) ao Senado tendo perdido a disputa
Aumento na representatividade feminina
Dos 25 deputados federais pernambucanos eleitos para a nova legislatura, 6 são mulheres. Um aumento de três novos nomes na composição feminina.
Como estava:
1. Clarissa Tércio (PP)
2. Iza Arruda (MDB)
3. Maria Arraes (PSB)
Como fica:
1. Clarissa Tércio (PP)
2. Eliane Soares (PSB)
3. Iza Arruda (MDB)
4. Juliana de Chaparral (UNIÃO)
5. Liana Cirne (PT)
6. Rosa Amorim (PT)
Composição partidária
O PSB mantém a liderança isolada da bancada pernambucana, embora tenha registrado uma ligeira redução de 5 deputados na 57ª legislatura para 4 deputados na 58ª.
O PT teve o maior crescimento proporcional, triplicando sua representação ao saltar de 1 deputado na 57ª legislatura para 3 deputados na 58ª. Com isso, passa a dividir o segundo posto de maior bancada do estado ao lado do PODE.
O PSD sofreu uma pequena retração, caindo de 3 deputados na 57ª legislatura (onde ocupava a segunda maior bancada junto com PP e PL) para 2 deputados na 58ª.
Como estava: