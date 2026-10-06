Eleições 2026: Confira a nova bancada federal de PE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Levantamento detalha os 25 deputados eleitos, as migrações da Câmara do Recife e quem ficou de fora da reeleição.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Composição da bancada pernambucana na Câmara Federal

Os 25 deputados federais que vão representar Pernambuco na próxima legislatura (2027-2031) são, em ordem de quantidade de votos:

1. Pedro Campos (PSB) 261.555

2. Jones Manoel (PSOL) 249.077

3. Anderson Ferreira (PL) 185.429

4. Marcelo Gouveia (PODE) 183.124

5. Juliana de Chaparral (UNIÃO) 183.089

6. Silvio Costa Filho (REPUBLICANOS) 170.859

7. Gilson Machado (PODE) 156.754

8. Felipe Carreras (PSB) 148.971

9. Lula da Fonte (PP) 147.913

10. Rosa Amorim (PT) 144.101

11. Carlos Veras (PT) 133.118

12. Fernando Coelho Filho (UNIÃO) 124.147

13. Gabriel Porto (PSB) 114.860

14. Fernando Monteiro (PSD) 113.844

15. Eduardo Moura (NOVO) 113.482

16. Clarissa Tércio (PP) 110.608

17. Iza Arruda (MDB) 103.758

18. Eliane Soares (PSB) 102.396

19. Guilherme Uchoa Junior (PSD) 98.569

20. Waldemar Oliveira (AVANTE) 97.152

21. Augusto Coutinho (REPUBLICANOS) 94.737

22. Clodoaldo Magalhães (PV) 92.229

23. Thiago Medina (PL) 88.354

24. Liana Cirne (PT) 85.039

25. Ricardo Teobaldo (PODE) 59.951

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Desses 25, 12 deputados ingressam pela primeira vez na casa legislativa (ou estão de volta à Câmara Federal):

1. Anderson Ferreira (PL)

2. Eduardo Moura (NOVO)

3. Eliane Soares (PSB)

4. Gabriel Porto (PSB)

5. Gilson Machado (PODE)

6. Jones Manoel (PSOL)

7. Juliana de Chaparral (UNIÃO)

8. Liana Cirne (PT)

9. Marcelo Gouveia (PODE)

10. Ricardo Teobaldo (PODE)

11. Rosa Amorim (PT)

12. Thiago Medina (PL)

Desses 12, 3 vêm da Câmara de Vereadores do Recife:

Importante destacar: os vereadores eleitos seguem com o mandato na Câmara Municipal do Recife até o dia 31 de janeiro de 2027, quando renunciam e assumem o outro mandato.

Saem da Câmara Municipal Assumem uma vaga na Câmara Municipal

1. Liana Cirne (PT) Osmar Ricardo (PT)

2. Thiago Medina (PL) Alcides Cardoso (PL)

3. Eduardo Moura (NOVO) George Santos (Novo)

Dos 25 deputados federais da nova legislatura, 13 foram reeleitos:

1. Augusto Coutinho (REPUBLICANOS)

2. Carlos Veras (PT)

3. Clarissa Tércio (PP)

4. Clodoaldo Magalhães (PV)

5. Felipe Carreras (PSB)

6. Fernando Coelho Filho (UNIÃO)

7. Fernando Monteiro (PSD)

8. Guilherme Uchoa Junior (PSD)

9. Iza Arruda (MDB)

10. Lula da Fonte (PP)

11. Pedro Campos (PSB)

12. Silvio Costa Filho (REPUBLICANOS)

13. Waldemar Oliveira (AVANTE)

Outros 5 não conseguiram se reeleger:

1. Renildo Calheiros (PCdoB)

2. Coronel Meira (PL)

3. Fernando Rodolfo (PRD)

4. Lucas Ramos (PSB)

5. Pastor Eurico (PSDB)

Da legislatura anterior, 7 deputados federais não tentaram reeleição:

1. André Ferreira (PL); Eleito(a) deputado(a) estadual

2. Eduardo da Fonte (PP); Candidato(a) ao Senado tendo perdido a disputa

3. Eriberto Medeiros (PSB); Não concorreu a cargo público

4. Luciano Bivar (MDB); Eleito 1º suplente na coligação Frente Popular de Pernambuco de Humberto Costa (PT) ao Senado

5. Maria Arraes (PSB); Eleito(a) deputado(a) estadual

6. Mendonça Filho (PL); Candidato(a) ao Senado tendo perdido a disputa

7. Túlio Gadêlha (PSD); Candidato(a) ao Senado tendo perdido a disputa

Aumento na representatividade feminina

Dos 25 deputados federais pernambucanos eleitos para a nova legislatura, 6 são mulheres. Um aumento de três novos nomes na composição feminina.

Como estava:

1. Clarissa Tércio (PP)

2. Iza Arruda (MDB)

3. Maria Arraes (PSB)

Como fica:

1. Clarissa Tércio (PP)

2. Eliane Soares (PSB)

3. Iza Arruda (MDB)

4. Juliana de Chaparral (UNIÃO)

5. Liana Cirne (PT)

6. Rosa Amorim (PT)

Composição partidária

O PSB mantém a liderança isolada da bancada pernambucana, embora tenha registrado uma ligeira redução de 5 deputados na 57ª legislatura para 4 deputados na 58ª.

O PT teve o maior crescimento proporcional, triplicando sua representação ao saltar de 1 deputado na 57ª legislatura para 3 deputados na 58ª. Com isso, passa a dividir o segundo posto de maior bancada do estado ao lado do PODE.

O PSD sofreu uma pequena retração, caindo de 3 deputados na 57ª legislatura (onde ocupava a segunda maior bancada junto com PP e PL) para 2 deputados na 58ª.

Como estava:



Bancada Pernambucana - 57ª legislatura da Câmara Federal (2023 - 2027) - Max Augusto

Como fica: