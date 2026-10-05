Economia e Negócios: Dívida Pública cresce mais de um trilhão de reais
Crescimento do endividamento no maior ritmo desde a pandemia e os riscos de gastos no segundo turno forçam uma contenção rigorosa das contas públicas
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O prolongamento da disputa presidencial no segundo turno acende um alerta vermelho sobre a condução e a sustentabilidade das contas públicas no Brasil. A preocupação técnica imediata reside no risco iminente de lançamento de políticas com apelo eleitoreiro durante a campanha, como benesses artificiais e pacotes de gastos sem fonte de custeio definida.
Dados recentes do Banco Central comprovam a gravidade do cenário: o endividamento do Estado brasileiro saltou R$ 1,1 trilhão apenas no período entre janeiro e agosto. Essa expansão da dívida bruta representa o ritmo de crescimento mais acelerado registrado no país desde o pico da pandemia de COVID-19 em 2020.
Diferença da Pandemia e o Efeito Crowding Out
Ao contrário da crise sanitária de 2020, a atual escalada do endividamento decorre de fatores internos, falta de planejamento e aumento desenfreado dos gastos correntes. A rápida aceleração da dívida dispara a percepção de risco no mercado, obrigando o Tesouro Nacional a pagar juros mais elevados para emitir títulos.
Como consequência direta, a taxa Selic precisa ser mantida em níveis muito elevados para conter o descontrole inflacionário e evitar a fuga de capitais. Essa dinâmica gera o chamado efeito crowding out, no qual o governo absorve os escassos recursos financeiros da economia, tornando o custo do crédito proibitivo tanto para o empresário que busca expandir quanto para as famílias endividadas.
O Remédio Amargo: Medidas Inevitáveis para o Próximo Mandato
Independentemente de quem assuma o Palácio do Planalto no próximo mandato, a economia exigirá um duríssimo ajuste fiscal. O novo governo herdará um orçamento altamente engessado e uma dívida que flerta com a insustentabilidade, cenário que ameaça provocar a disparada do dólar e a perda do controle da inflação.
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Para evitar um abismo fiscal mais profundo e garantir a sobrevivência das contas públicas, o remédio amargo será inevitável. O plano de contenção demandará o corte rigoroso de despesas, a revisão de subsídios e o recuo em diversos programas lançados recentemente.
Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial