fechar
notícias | Notícia

Economia e Negócios: PE aposta em IA, PPPs e gestão de projetos

Desenvolvimento para 2035 aponta capacidade técnica e a transformação digital como pilares para investimentos em infraestrutura e serviços.

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 02/10/2026 às 8:56
O gargalo do planejamento e a necessidade de estrutura&ccedil;&atilde;o de projetos para Pernambuco at&eacute; 2035.
O gargalo do planejamento e a necessidade de estruturação de projetos para Pernambuco até 2035. - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A modernização da máquina pública surge como condição indispensável para ampliar investimentos, aprimorar a gestão estadual e transformar oportunidades em projetos concretos. Integrando a 14ª e última frente do plano de diretrizes para o desenvolvimento de Pernambuco até 2035, a estratégia fundamenta-se na tese de que a atração de novos recursos e a expansão dos serviços exigem mais do que capital: demandam capacidade de planejamento e execução.

 

 

Atualmente, um dos maiores desafios enfrentados pelo governo estadual e pelas prefeituras

pernambucanas reside na limitação técnica para estruturar projetos de alta complexidade. O déficit na elaboração de estudos técnicos, na modelagem econômico-financeira, na mensuração de riscos e na condução de concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs) compromete a captação de recursos. Fortalecer essa estrutura institucional é visto como o caminho para destravar e acelerar obras em áreas estratégicas como transporte, saneamento, energia, infraestrutura digital, saúde e mobilidade.

 

Parcerias público-privadas, escritórios regionais e fundo de apoio aos municípios

Para superar a carência técnica, sobretudo nas prefeituras de menor porte, a proposta prevê a criação de uma rede de escritórios de projetos aliada a um fundo de estruturação. A finalidade principal desse mecanismo é fornecer suporte técnico para que municípios menores consigam modelar suas próprias propostas e captar recursos.

Paralelamente, a estratégia orienta uma integração mais profunda com bancos de desenvolvimento e o estímulo à expansão de PPPs e concessões. O objetivo central dessa articulação é construir um ambiente institucional balizado por segurança jurídica, transparência e previsibilidade, atraindo investidores privados e oferecendo garantias ao poder público e à sociedade.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

 

Transformação digital e Inteligência Artificial para uma cultura de resultados

Além do foco em infraestrutura, a modernização abrange a gestão diária do estado por meio de um programa abrangente de transformação digital. A proposta prevê a incorporação de inteligência artificial, automação de processos, interoperabilidade de dados e a oferta de serviços públicos 100% digitais, estruturando uma administração orientada por desempenho.

ara consolidar essa cultura de resultados, o plano estabelece o acompanhamento contínuo e permanente de indicadores de produtividade, qualidade do gasto público, capacidade de investimento e ritmo de execução de projetos.


Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

Leia também

Siemens lança no Brasil o Eigen Engineering Agent, inteligência artificial agêntica para engenharia de automação
IA AGÊNTICA

Siemens lança no Brasil o Eigen Engineering Agent, inteligência artificial agêntica para engenharia de automação
Economia e Negócios: Reforma Tributária em Pernambuco
COLUNA

Economia e Negócios: Reforma Tributária em Pernambuco

Compartilhe

Tags

Imagem de Com informações da Rádio Jornal

Com informações da Rádio Jornal

redacao@radiojornal.com.br