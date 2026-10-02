Economia e Negócios: PE aposta em IA, PPPs e gestão de projetos
Desenvolvimento para 2035 aponta capacidade técnica e a transformação digital como pilares para investimentos em infraestrutura e serviços.
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A modernização da máquina pública surge como condição indispensável para ampliar investimentos, aprimorar a gestão estadual e transformar oportunidades em projetos concretos. Integrando a 14ª e última frente do plano de diretrizes para o desenvolvimento de Pernambuco até 2035, a estratégia fundamenta-se na tese de que a atração de novos recursos e a expansão dos serviços exigem mais do que capital: demandam capacidade de planejamento e execução.
Atualmente, um dos maiores desafios enfrentados pelo governo estadual e pelas prefeituras
pernambucanas reside na limitação técnica para estruturar projetos de alta complexidade. O déficit na elaboração de estudos técnicos, na modelagem econômico-financeira, na mensuração de riscos e na condução de concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs) compromete a captação de recursos. Fortalecer essa estrutura institucional é visto como o caminho para destravar e acelerar obras em áreas estratégicas como transporte, saneamento, energia, infraestrutura digital, saúde e mobilidade.
Parcerias público-privadas, escritórios regionais e fundo de apoio aos municípios
Para superar a carência técnica, sobretudo nas prefeituras de menor porte, a proposta prevê a criação de uma rede de escritórios de projetos aliada a um fundo de estruturação. A finalidade principal desse mecanismo é fornecer suporte técnico para que municípios menores consigam modelar suas próprias propostas e captar recursos.
Paralelamente, a estratégia orienta uma integração mais profunda com bancos de desenvolvimento e o estímulo à expansão de PPPs e concessões. O objetivo central dessa articulação é construir um ambiente institucional balizado por segurança jurídica, transparência e previsibilidade, atraindo investidores privados e oferecendo garantias ao poder público e à sociedade.
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Transformação digital e Inteligência Artificial para uma cultura de resultados
Além do foco em infraestrutura, a modernização abrange a gestão diária do estado por meio de um programa abrangente de transformação digital. A proposta prevê a incorporação de inteligência artificial, automação de processos, interoperabilidade de dados e a oferta de serviços públicos 100% digitais, estruturando uma administração orientada por desempenho.
ara consolidar essa cultura de resultados, o plano estabelece o acompanhamento contínuo e permanente de indicadores de produtividade, qualidade do gasto público, capacidade de investimento e ritmo de execução de projetos.
Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial