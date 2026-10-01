Economia e Negócios: Reforma Tributária em Pernambuco
Especialistas defendem mecanismos fiscais e de infraestrutura para garantir a competitividade e reduzir desigualdades entre as regiões do estado
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A reforma tributária representa uma transformação importante no ambiente de negócios brasileiro pela busca por simplificação, mas seus reflexos no desenvolvimento regional exigem acompanhamento rigoroso. Para estados do Nordeste, o grande desafio é assegurar que o novo sistema fiscal não comprometa a atração de investimentos e respeite as particularidades econômicas locais.
A Busca pelo equilíbrio entre as Regiões Pernambucanas
Durante os debates da 13ª Frente das Rotas para o Desenvolvimento de Pernambuco até 2035, destacou-se a necessidade de que a nova estrutura tributária considere as diferenças de competitividade existentes no estado. As assimetrias entre a Região Metropolitana, o Agreste, a Zona da Mata e os Sertões exigem atenção diferenciada no planejamento econômico.
Pernambuco e a região Nordeste enfrentam desvantagens históricas em áreas estratégicas como infraestrutura, logística e capacidade de atração de capitais. Por isso, defende-se que a transição tributária preserve incentivos a empreendimentos produtivos, tecnológicos e logísticos, priorizando as áreas com maior vulnerabilidade e potencial de transformação.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional e os critérios de repasse
Um dos pilares para suavizar os impactos da transição fiscal é a definição das regras do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR). As propostas em discussão defendem que a partilha dos recursos vá além do critério populacional e incorpore indicadores estruturais:
- Renda per capita e vulnerabilidade socioeconômica;
- Capacidade fiscal e níveis de produtividade;
- Déficits de infraestrutura, direcionando aportes para áreas essenciais como saneamento básico e logística.
A intenção é garantir que os recursos federais cheguem prioritariamente aos territórios que enfrentam os maiores gargalos estruturais.
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Governança, previsibilidade e Inteligência Tributária
Para gerar um ambiente de negócios previsível e reduzir incertezas em investimentos privados de longo prazo, propõe-se o fortalecimento da estabilidade regulatória. Entre as ferramentas citadas estão os contratos territoriais de desenvolvimento entre União, estado e municípios, metas de convergência regional no orçamento e o acompanhamento público contínuo dos impactos sobre renda e produtividade.
No plano estadual, as propostas incluem a criação de um programa de inteligência tributária e competitividade, a implementação de um observatório de monitoramento dos efeitos da reforma e uma agenda permanente de atração de investimentos. O objetivo central é capacitar Pernambuco para que a transição resulte em novos aportes produtivos, ganhos de competitividade e efetiva redução das desigualdades regionais.
Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial