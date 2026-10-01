Economia e Negócios: Reforma Tributária em Pernambuco

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Especialistas defendem mecanismos fiscais e de infraestrutura para garantir a competitividade e reduzir desigualdades entre as regiões do estado

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A reforma tributária representa uma transformação importante no ambiente de negócios brasileiro pela busca por simplificação, mas seus reflexos no desenvolvimento regional exigem acompanhamento rigoroso. Para estados do Nordeste, o grande desafio é assegurar que o novo sistema fiscal não comprometa a atração de investimentos e respeite as particularidades econômicas locais.

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A Busca pelo equilíbrio entre as Regiões Pernambucanas

Durante os debates da 13ª Frente das Rotas para o Desenvolvimento de Pernambuco até 2035, destacou-se a necessidade de que a nova estrutura tributária considere as diferenças de competitividade existentes no estado. As assimetrias entre a Região Metropolitana, o Agreste, a Zona da Mata e os Sertões exigem atenção diferenciada no planejamento econômico.

Pernambuco e a região Nordeste enfrentam desvantagens históricas em áreas estratégicas como infraestrutura, logística e capacidade de atração de capitais. Por isso, defende-se que a transição tributária preserve incentivos a empreendimentos produtivos, tecnológicos e logísticos, priorizando as áreas com maior vulnerabilidade e potencial de transformação.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional e os critérios de repasse

Um dos pilares para suavizar os impactos da transição fiscal é a definição das regras do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR). As propostas em discussão defendem que a partilha dos recursos vá além do critério populacional e incorpore indicadores estruturais:

Renda per capita e vulnerabilidade socioeconômica;

Capacidade fiscal e níveis de produtividade;

Déficits de infraestrutura, direcionando aportes para áreas essenciais como saneamento básico e logística.

A intenção é garantir que os recursos federais cheguem prioritariamente aos territórios que enfrentam os maiores gargalos estruturais.

Governança, previsibilidade e Inteligência Tributária

Para gerar um ambiente de negócios previsível e reduzir incertezas em investimentos privados de longo prazo, propõe-se o fortalecimento da estabilidade regulatória. Entre as ferramentas citadas estão os contratos territoriais de desenvolvimento entre União, estado e municípios, metas de convergência regional no orçamento e o acompanhamento público contínuo dos impactos sobre renda e produtividade.

No plano estadual, as propostas incluem a criação de um programa de inteligência tributária e competitividade, a implementação de um observatório de monitoramento dos efeitos da reforma e uma agenda permanente de atração de investimentos. O objetivo central é capacitar Pernambuco para que a transição resulte em novos aportes produtivos, ganhos de competitividade e efetiva redução das desigualdades regionais.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial