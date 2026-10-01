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Ao vivo: Passando a Limpo, da Rádio Jornal, traz expectativa para o último debate para o Governo de Pernambuco

Sob o comando do jornalista Igor Maciel, programa começa às 8h e analisa expectativas para o confronto entre os candidatos, o último antes do 1º turno

Por Eduardo Scofi Publicado em 01/10/2026 às 7:53 | Atualizado em 01/10/2026 às 8:00
Igor Maciel conduz o Super Passando a Limpo, edição especial que antecede o debate entre os candidatos ao Governo de PE
Igor Maciel conduz o Super Passando a Limpo, edição especial que antecede o debate entre os candidatos ao Governo de PE - Ana Maria Miranda/JC

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O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) conta com uma programação especial nesta quinta-feira (1º) para acompanhar o último debate entre os candidatos ao Governo de Pernambuco antes do primeiro turno das eleições. Promovido pelo próprio sistema, o confronto será transmitido ao vivo pelos canais do SJCC.

A cobertura multiplataforma começa às 8h, com a expectativa para o debate no Super Passando a Limpo, transmitido pela Rádio Jornal e pelo YouTube JC Play, e segue até o início do debate, marcado para as 10h45.

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Superlive aborda as expectativas para o debate

Conduzida pelo colunista de política do Jornal do Commercio (JC), Igor Maciel, a edição especial do programa reúne informações e análises sobre o cenário da disputa e as expectativas para o último encontro entre Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) antes da votação do primeiro turno.

Durante a superlive, a bancada do Passando a Limpo e os analistas convidados acompanham os principais assuntos que devem chegar ao debate, além dos movimentos dos candidatos na reta final da campanha.

Debate do SJCC reúne candidatos ao Governo de Pernambuco

Na reta final da campanha para o Governo de Pernambuco, os candidatos João Campos, Raquel Lyra e Ivan Moraes se encontram para o debate. Promovido pelo SJCC, o encontro começa às 10h45, no Estúdio 1 da TV Jornal, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife e será apresentado pela jornalista Anne Barretto.

A dinâmica foi organizada para alternar momentos de apresentação, perguntas entre os candidatos sobre temas livres e uma rodada dedicada a assuntos específicos. O programa termina com as considerações finais dos três candidatos.

O debate terá transmissão ao vivo pela TV Jornal/SBT Recife e Interior, além do JC Play, JC PE e do Portal NE10. Também será possível acompanhar o encontro pelas páginas do Sistema Jornal do Commercio no Instagram, Facebook e páginas do YouTube.

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Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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