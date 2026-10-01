Ao vivo: Passando a Limpo, da Rádio Jornal, traz expectativa para o último debate para o Governo de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sob o comando do jornalista Igor Maciel, programa começa às 8h e analisa expectativas para o confronto entre os candidatos, o último antes do 1º turno

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O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) conta com uma programação especial nesta quinta-feira (1º) para acompanhar o último debate entre os candidatos ao Governo de Pernambuco antes do primeiro turno das eleições. Promovido pelo próprio sistema, o confronto será transmitido ao vivo pelos canais do SJCC.

A cobertura multiplataforma começa às 8h, com a expectativa para o debate no Super Passando a Limpo, transmitido pela Rádio Jornal e pelo YouTube JC Play, e segue até o início do debate, marcado para as 10h45.

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Superlive aborda as expectativas para o debate

Conduzida pelo colunista de política do Jornal do Commercio (JC), Igor Maciel, a edição especial do programa reúne informações e análises sobre o cenário da disputa e as expectativas para o último encontro entre Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) antes da votação do primeiro turno.

Durante a superlive, a bancada do Passando a Limpo e os analistas convidados acompanham os principais assuntos que devem chegar ao debate, além dos movimentos dos candidatos na reta final da campanha.

Debate do SJCC reúne candidatos ao Governo de Pernambuco

Na reta final da campanha para o Governo de Pernambuco, os candidatos João Campos, Raquel Lyra e Ivan Moraes se encontram para o debate. Promovido pelo SJCC, o encontro começa às 10h45, no Estúdio 1 da TV Jornal, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife e será apresentado pela jornalista Anne Barretto.

A dinâmica foi organizada para alternar momentos de apresentação, perguntas entre os candidatos sobre temas livres e uma rodada dedicada a assuntos específicos. O programa termina com as considerações finais dos três candidatos.

O debate terá transmissão ao vivo pela TV Jornal/SBT Recife e Interior, além do JC Play, JC PE e do Portal NE10. Também será possível acompanhar o encontro pelas páginas do Sistema Jornal do Commercio no Instagram, Facebook e páginas do YouTube.

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