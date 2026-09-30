Economia e Negócios: Estratégia de PE para combater pobreza até 2035
Proposta prevê conectar o Cadastro Único ao mercado de trabalho e incentivar o emprego formal, principalmente nos municípios do Agreste e Sertões
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Os programas de transferência de renda cumprem um papel fundamental na proteção social de famílias vulneráveis, na garantia da segurança alimentar e na redução de desigualdades. No entanto, o desafio central estabelecido pela 12ª frente das Rotas para o Desenvolvimento Pernambuco até 2035 é expandir essa rede de proteção enquanto são criadas condições efetivas para a autonomia econômica das famílias.
Para assegurar uma transição gradual e segura, a proposta estabelece mecanismos para neutralizar a chamada "armadilha da pobreza" — obstáculo que ocorre quando o ingresso no mercado de trabalho formal resulta na perda imediata dos benefícios sociais. A ampliação do acesso ao trabalho formal, à qualificação profissional e ao empreendedorismo é destacada como a via principal para elevar a renda familiar de forma sustentável.
Bônus de inserção produtiva e integração com o Cadastro Único
Uma das principais medidas apresentadas é a criação do Bônus de Inserção Produtiva, concebido como um incentivo financeiro temporário para beneficiários que ingressem e permaneçam ocupando vagas no mercado de trabalho formal.
A estratégia contempla ainda o aprimoramento das regras de transição dos programas sociais e a integração do Cadastro Único às políticas públicas de emprego. Na prática, essa conexão busca direcionar os cadastrados para:
- Vagas de emprego intermediadas pelo sistema Cine;
- Cursos técnicos com qualificação alinhada às vocações territoriais;
- Oportunidades voltadas ao empreendedorismo local.
Programa estadual de transição e foco no Agreste e Sertões
As diretrizes instituem o Programa Estadual de Transição para Autonomia Econômica, que prevê um acompanhamento individualizado para os cidadãos. As ações estruturadas englobam assistência social, formação profissional, intermediação de mão de obra, facilitação de microcrédito e suporte contínuo após a entrada no mercado de trabalho.
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O programa terá como foco prioritário os municípios de maior vulnerabilidade e menor dinamismo econômico, aproximando as políticas sociais das cadeias produtivas locais do Agreste e dos Sertões. O objetivo final é transformar a assistência social em uma ponte direta para a qualificação, o trabalho e a geração de renda, fortalecendo a autonomia familiar e reduzindo as desigualdades entre as regiões de Pernambuco.
Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial