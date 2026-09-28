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O tempo entre a estrada e o tratamento

70% das rodovias de PE têm problemas, agravando dores de pacientes a caminho da capital. Na RMR, socorristas enfrentam buracos e desníveis.

Por Max Augusto, Ernani Tavares, João Carneiro Publicado em 28/09/2026 às 9:00
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70% das rodovias de PE têm problemas, agravando dores de pacientes a caminho da capital. Na RMR, socorristas enfrentam buracos e desníveis. - Foto: Google Street View

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Para os pacientes do interior de Pernambuco, a busca por tratamento médico de referência no Recife exige longas jornadas na madrugada que são diretamente impactadas pelas condições das estradas.


Relatos de moradoras como Tatiane e dona Neide evidenciam que os buracos e solavancos em rodovias como a BR-408 e a PE-60 intensificam dores físicas, provocam quebras de veículos e levam à perda de consultas agendadas, ainda que trechos como o da BR-232 tenham apresentado melhorias.


Esse cenário é respaldado pela Pesquisa CNT de Rodovias de 2025, que apontou que 70% das vias analisadas no estado possuem classificação regular, ruim ou péssima, impulsionando o programa governamental "PE na Estrada" para restaurar a infraestrutura viária estadual.


Já na Região Metropolitana do Recife, o atendimento de urgência enfrenta o tráfego denso e o pavimento irregular, destacando-se a atuação das motolâncias do SAMU, que registram um tempo de resposta até cinco vezes mais rápido do que o das ambulâncias convencionais.


Embora consigam alcançar morros e comunidades de difícil acesso, os socorristas lidam com o perigo de buracos ocultos sob lama e água, enquanto condutores de UTIs móveis relatam que o asfalto desnivelado compromete a estabilidade do veículo e dificulta procedimentos médicos a bordo.


Para monitorar e reparar esses gargalos, a Emlurb emprega câmeras com inteligência artificial e o programa SIGA na identificação de patologias no asfalto, direcionando recursos contínuos para a Operação Tapa-Buraco e R$ 46 milhões para obras de recapeamento em 2026.

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Max Augusto

maugusto@radiojornal.com.br

Jornalista pela UniNabuco (2020)

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Ernani Tavares

elira@sjcc.com.br
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João Carneiro

jcarneiro@ne10.com.br

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), atua na cobertura de benefícios sociais e Economia no Jornal do Commercio.