Fim das bets pode gerar discussão sobre segurança jurídica, avalia especialista em Direito Constitucional

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Em entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, João Paulo Allain avaliou os impactos jurídicos do fim da atividade das apostas no Brasil

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Os sites de apostas autorizadas a operar no Brasil prometem recorrer à Justiça para tentar recuperar os valores pagos ao governo federal. A reação ocorre após a Medida Provisória (MP) nº 1.394, assinada na última sexta-feira (25), determinar o fim das apostas de quota fixa no país. Ao todo, 85 outorgas foram concedidas, no valor de R$ 30 milhões cada, somando R$ 2,55 bilhões.

A MP determina a extinção das autorizações e prevê que os valores pagos não sejam devolvidos. O encerramento também colocou em discussão os investimentos realizados pelas empresas durante o período em que estavam autorizadas a atuar.

Mudança nas regras levanta questionamentos jurídicos

Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, o professor de Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), João Paulo Allain, afirmou que há espaço para discutir a segurança jurídica da medida. Ele reconhece que questões de saúde pública, como a ludopatia, podem justificar a intervenção do Estado, mas avalia que a forma da mudança precisa ser analisada.

Para o professor, a ruptura foi brusca diante de um mercado que havia se expandido e recebido investimentos. “A gente percebe que há uma decisão brusca, drástica”, afirmou, classificando a mudança como um “cavalo de pau” no setor, que havia se enraizado no futebol, na mídia e em outras áreas.

Setor pode questionar valores pagos

A disputa não se limita necessariamente à devolução dos R$ 30 milhões de cada outorga. Também estão em discussão os prejuízos e investimentos feitos pelas empresas para atuar no mercado regulado.

Allain não considera que uma eventual decisão precise resultar na restituição integral dos valores. Para ele, uma possibilidade seria uma solução proporcional ao período de exploração da atividade. “Não sei se a devolução completa dos R$ 30 milhões que cada uma pagou pela outorga”, disse. O professor citou a possibilidade de uma decisão intermediária que leve em conta o que já foi explorado pelas empresas.

A medida provisória já está em vigor e ainda será analisada pelo Congresso Nacional. A tramitação poderá ocorrer paralelamente a eventuais ações judiciais apresentadas pelas empresas ou entidades do setor.

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