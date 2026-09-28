Economia e Negócios: Insegurança pode impactar economia em Pernambuco

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Segurança pública como pilar do desenvolvimento econômico e parte das estratégias de competitividade estadual até 2035

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A segurança pública em Pernambuco vai muito além da resposta policial à criminalidade, afetando diretamente a rotina das cidades, a operação das empresas e o dinamismo econômico do estado. Altos índices de violência elevam os custos operacionais do setor privado, prejudicam o turismo, provocam a desvalorização imobiliária, impulsionam a fuga de talentos e reduzem a confiança de investidores.

Em razão dessa relevância, a segurança pública foi integrada como a 10ª frente estratégica do estudo "Rotas para o Desenvolvimento de Pernambuco até 2035", sendo reconhecida como elemento central para a qualidade de vida e a competitividade regional.

O enfrentamento às organizações criminosas — cujas ações ultrapassam divisas e impactam rotas logísticas, cadeias produtivas e centros urbanos — exige articulação coordenada entre a União, o Estado e os Municípios. A estratégia proposta vai além do fortalecimento repressivo, combinando ações de prevenção, inteligência, investigação e tecnologia para identificar riscos, desarticular redes criminosas e proteger cidadãos e empreendimentos.

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Ecossistema de inovação e govtechs no combate ao crime organizado

Pernambuco conta com importantes ativos de inovação que podem ser aplicados à segurança pública. A aproximação entre forças de segurança, universidades e o Porto Digital abre espaço para o desenvolvimento de uma indústria de govtechs especializada em inteligência artificial, análise preditiva, videomonitoramento e integração de bancos de dados. Para descentralizar essas soluções e alcançar as diferentes regiões do estado, o plano indica a criação de polos tecnológicos especializados e centros regionais de inteligência.

Junto à inovação tecnológica, o estudo aponta para a necessidade de modernizar as instituições locais. Entre as medidas estruturantes estão a integração das guardas municipais aos sistemas estaduais de inteligência e monitoramento, o fortalecimento da investigação financeira voltada ao rastreamento e à recuperação de ativos ilícitos, e a reforma do sistema prisional. A oferta de educação e qualificação profissional dentro dos presídios é destacada como meio para reduzir a reincidência e conter a arregimentação realizada pelo crime organizado.

Observatório estadual e gestão baseada em dados

A construção de uma política de segurança mais eficiente requer acompanhamento e avaliação contínuos. O projeto prevê a criação do Observatório Estadual de Inteligência Territorial de Segurança, estrutura responsável por consolidar indicadores de criminalidade, violência, segurança viária, crimes cibernéticos, produtividade policial, percepção de segurança da população e impactos econômicos. A partir dessa base e de uma carteira permanente de projetos de modernização, Pernambuco busca consolidar sua capacidade de prevenção e resposta no longo prazo.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial