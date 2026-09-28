fechar
notícias | Notícia

Economia e Negócios: Insegurança pode impactar economia em Pernambuco

Segurança pública como pilar do desenvolvimento econômico e parte das estratégias de competitividade estadual até 2035

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 28/09/2026 às 8:03
Inseguran&ccedil;a afeta a economia e qualidade de vida da popula&ccedil;&atilde;o.
Insegurança afeta a economia e qualidade de vida da população. - CIRIO GOMES/JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A segurança pública em Pernambuco vai muito além da resposta policial à criminalidade, afetando diretamente a rotina das cidades, a operação das empresas e o dinamismo econômico do estado. Altos índices de violência elevam os custos operacionais do setor privado, prejudicam o turismo, provocam a desvalorização imobiliária, impulsionam a fuga de talentos e reduzem a confiança de investidores.

Em razão dessa relevância, a segurança pública foi integrada como a 10ª frente estratégica do estudo "Rotas para o Desenvolvimento de Pernambuco até 2035", sendo reconhecida como elemento central para a qualidade de vida e a competitividade regional.

O enfrentamento às organizações criminosas — cujas ações ultrapassam divisas e impactam rotas logísticas, cadeias produtivas e centros urbanos — exige articulação coordenada entre a União, o Estado e os Municípios. A estratégia proposta vai além do fortalecimento repressivo, combinando ações de prevenção, inteligência, investigação e tecnologia para identificar riscos, desarticular redes criminosas e proteger cidadãos e empreendimentos.

 

Ecossistema de inovação e govtechs no combate ao crime organizado

Pernambuco conta com importantes ativos de inovação que podem ser aplicados à segurança pública. A aproximação entre forças de segurança, universidades e o Porto Digital abre espaço para o desenvolvimento de uma indústria de govtechs especializada em inteligência artificial, análise preditiva, videomonitoramento e integração de bancos de dados. Para descentralizar essas soluções e alcançar as diferentes regiões do estado, o plano indica a criação de polos tecnológicos especializados e centros regionais de inteligência.

Junto à inovação tecnológica, o estudo aponta para a necessidade de modernizar as instituições locais. Entre as medidas estruturantes estão a integração das guardas municipais aos sistemas estaduais de inteligência e monitoramento, o fortalecimento da investigação financeira voltada ao rastreamento e à recuperação de ativos ilícitos, e a reforma do sistema prisional. A oferta de educação e qualificação profissional dentro dos presídios é destacada como meio para reduzir a reincidência e conter a arregimentação realizada pelo crime organizado.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

 

Observatório estadual e gestão baseada em dados

A construção de uma política de segurança mais eficiente requer acompanhamento e avaliação contínuos. O projeto prevê a criação do Observatório Estadual de Inteligência Territorial de Segurança, estrutura responsável por consolidar indicadores de criminalidade, violência, segurança viária, crimes cibernéticos, produtividade policial, percepção de segurança da população e impactos econômicos. A partir dessa base e de uma carteira permanente de projetos de modernização, Pernambuco busca consolidar sua capacidade de prevenção e resposta no longo prazo.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

Leia também

Endividamento vira risco ainda maior para empresas sem controle financeiro
NEGÓCIOS

Endividamento vira risco ainda maior para empresas sem controle financeiro
Economia e Negócios: Inovação em saúde pode transformar a economia em PE
COLUNA

Economia e Negócios: Inovação em saúde pode transformar a economia em PE

Compartilhe

Tags

Imagem de Com informações da Rádio Jornal

Com informações da Rádio Jornal

redacao@radiojornal.com.br