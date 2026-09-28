Abrigo 'Eu Amo Animais PE' completa 12 anos no Recife e faz apelo urgente por doações

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

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Instituição no bairro do Prado já salvou mais de 1.000 animais, acolhe cerca de 90 cães e gatos e enfrenta dificuldades financeiras e estruturais.

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O abrigo Eu Amo Animais PE, localizado no bairro do Prado, na Zona Oeste do Recife, atua há 12 anos no resgate, acolhimento e reabilitação de cães e gatos vítimas de abandono e maus-tratos. Fundada em 1º de junho de 2014 pelo protetor Eupídio Araújo, a instituição nasceu após um pedido de socorro para uma cadela e seus seis filhotes agredidos nas ruas do bairro de Casa Amarela.



Após mobilizar uma reforma emergencial em apenas 20 dias e garantir a adoção responsável da família canina, o projeto expandiu seus resgates — incluindo filhotes retirados do lixão de Olinda — e já soma mais de 1.000 animais salvos ao longo de sua história.

Acolhimento, castração e rede de apoio em Pernambuco



Atualmente, o abrigo é responsável pelos cuidados diretos de cerca de 90 cães e gatos, divididos entre a sede principal e a residência do próprio fundador, onde vivem 16 gatos e três cães. Segundo a organização, todos os animais recolhidos passam obrigatoriamente por vacinação e castração.

A atuação do projeto ultrapassa os limites da capital pernambucana:



Projeto Abrigo Ajudando Abrigo: Repassa doações de ração (provenientes do banco de alimentos do Ceasa) e medicamentos para outras instituições parceiras que enfrentam graves dificuldades.

Apoio ao Agreste: Mantém o envio de suprimentos para 50 felinos no Sítio Bento do Leite, na cidade de Itaíba, cuidados por parentes do fundador sem qualquer suporte do poder público local, necessitando com urgência de voluntários para a castração dos animais.

Infiltrações, prejuízo com reforma e queda na arrecadação do brechó

Para financiar a compra de ração, produtos de limpeza e atendimento veterinário, a instituição mantém um brechó na Rua Clube Náutico Capibaribe, no Centro do Recife, com a venda de livros, CDs e discos de vinil. No entanto, a redução no fluxo de frequentadores na região central da cidade provocou uma queda acentuada nas vendas, forçando os voluntários a cobrir despesas operacionais com recursos próprios.

Além do déficit financeiro, a sede do abrigo precisa de pintura e sofre com infiltrações graves. A situação estrutural piorou após a instituição sofrer um golpe há três anos de um falso engenheiro, que recebeu o valor contratado para a reforma, não realizou o serviço e foi acionado na justiça sem devolução do dinheiro. Eupídio Araújo ressalta que, embora cada adoção seja uma vitória comemorada, a causa animal na cidade do Recife ainda carece de avanços e políticas públicas efetivas.

Confira a reportagem na íntegra:



<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/materia-faixa-07-apelo-abrigo-animais-p28/" target="_blank">MATÉRIA APELO ABRIGO ANIMAIS 28.09</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>

Como doar e ajudar o abrigo Eu Amo Animais PE

A instituição precisa de doações contínuas de ração, medicamentos, materiais de limpeza e apoio financeiro para a manutenção diária e reformas estruturais urgentes.

Os interessados em contribuir podem entrar em contato direto com a equipe:

WhatsApp: (81) 98474-8533

Instagram: @euamoanimaispe

Ponto de Entrega de Doações: Brechó da instituição na Rua Clube Náutico Capibaribe, Centro do Recife