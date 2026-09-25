Economia e Negócios: Inovação em saúde pode transformar a economia em PE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Integração entre polo médico, Porto Digital e a indústria do Agreste posiciona a saúde como a 9ª frente estratégica de desenvolvimento regional

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A saúde em Pernambuco consolida-se não apenas como serviço essencial à qualidade de vida, mas também como uma sólida infraestrutura econômica. Dentro da série de planejamento para o desenvolvimento do estado até 2035, a saúde surge como a nona frente estratégica com capacidade de atrair investimentos, impulsionar a pesquisa e gerar empregos de alta qualificação. Este movimento é impulsionado pelo envelhecimento populacional e pela crescente incorporação de tecnologias avançadas no setor.

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/ecio-costa-economia-25-09/" target="_blank">ECONOMIA E NEGÓCIOS - ECIO COSTA</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>

Saúde como motor econômico e complexo industrial regional

Para avançar nessa direção, o estado conta com ativos consolidados que incluem um dos principais polos médicos do Brasil, hospitais de referência, universidades, centros de pesquisa e o ecossistema tecnológico do Porto Digital. A articulação entre esses atores busca consolidar um Complexo Econômico-Industrial da Saúde de abrangência regional, reduzindo a vulnerabilidade em cadeias estratégicas.

Essa sinergia conecta diretamente a saúde à força industrial pernambucana. O Polo Têxtil do Agreste — destacando-se municípios como Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe — apresenta elevado potencial para expandir a produção de equipamentos de proteção individual (EPIs), vestuário hospitalar, tecidos técnicos e outros insumos.

Descentralização tecnológica e qualificação no interior

A estratégia para 2035 projeta a interiorização da autonomia tecnológica das unidades de saúde do estado. Isso será viabilizado pela formação de profissionais capacitados em áreas estratégicas:

Engenharia clínica e automação hospitalar;

Saúde digital e tecnologias biomédicas.

Essa capacitação visa dotar as unidades de saúde do interior do estado de maior independência técnica na gestão e operação de tecnologias médicas.

Biotecnologia, IA e saúde digital: os eixos de inovação

O plano estratégico prevê a atração de novos investimentos públicos e privados em segmentos de ponta, tais como biotecnologia, indústria farmacêutica, dispositivos médicos e medicina digital.

Entre as iniciativas estruturantes, destaca-se a criação de uma plataforma estadual integrada. O sistema reunirá em uma única infraestrutura digital:

Prontuários eletrônicos e regulação de leitos/consultas;

Serviços de telemedicina e monitoramento remoto;

Soluções baseadas em Inteligência Artificial.

Observatório estadual para acompanhar competitividade

Para garantir a competitividade e acompanhar os resultados do setor, o planejamento prevê a implementação de um Observatório Estadual da Saúde. A estrutura será responsável por monitorar o fluxo de investimentos, o volume de produção, o avanço das pesquisas e a geração de empregos qualificados. Com isso, Pernambuco busca consolidar a saúde como um dos principais vetores de desenvolvimento regional sustentável para a próxima década.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial