Economia e Negócios: Inovação em saúde pode transformar a economia em PE
Integração entre polo médico, Porto Digital e a indústria do Agreste posiciona a saúde como a 9ª frente estratégica de desenvolvimento regional
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A saúde em Pernambuco consolida-se não apenas como serviço essencial à qualidade de vida, mas também como uma sólida infraestrutura econômica. Dentro da série de planejamento para o desenvolvimento do estado até 2035, a saúde surge como a nona frente estratégica com capacidade de atrair investimentos, impulsionar a pesquisa e gerar empregos de alta qualificação. Este movimento é impulsionado pelo envelhecimento populacional e pela crescente incorporação de tecnologias avançadas no setor.
Saúde como motor econômico e complexo industrial regional
Para avançar nessa direção, o estado conta com ativos consolidados que incluem um dos principais polos médicos do Brasil, hospitais de referência, universidades, centros de pesquisa e o ecossistema tecnológico do Porto Digital. A articulação entre esses atores busca consolidar um Complexo Econômico-Industrial da Saúde de abrangência regional, reduzindo a vulnerabilidade em cadeias estratégicas.
Essa sinergia conecta diretamente a saúde à força industrial pernambucana. O Polo Têxtil do Agreste — destacando-se municípios como Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe — apresenta elevado potencial para expandir a produção de equipamentos de proteção individual (EPIs), vestuário hospitalar, tecidos técnicos e outros insumos.
Descentralização tecnológica e qualificação no interior
A estratégia para 2035 projeta a interiorização da autonomia tecnológica das unidades de saúde do estado. Isso será viabilizado pela formação de profissionais capacitados em áreas estratégicas:
- Engenharia clínica e automação hospitalar;
- Saúde digital e tecnologias biomédicas.
Essa capacitação visa dotar as unidades de saúde do interior do estado de maior independência técnica na gestão e operação de tecnologias médicas.
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Biotecnologia, IA e saúde digital: os eixos de inovação
O plano estratégico prevê a atração de novos investimentos públicos e privados em segmentos de ponta, tais como biotecnologia, indústria farmacêutica, dispositivos médicos e medicina digital.
Entre as iniciativas estruturantes, destaca-se a criação de uma plataforma estadual integrada. O sistema reunirá em uma única infraestrutura digital:
- Prontuários eletrônicos e regulação de leitos/consultas;
- Serviços de telemedicina e monitoramento remoto;
- Soluções baseadas em Inteligência Artificial.
Observatório estadual para acompanhar competitividade
Para garantir a competitividade e acompanhar os resultados do setor, o planejamento prevê a implementação de um Observatório Estadual da Saúde. A estrutura será responsável por monitorar o fluxo de investimentos, o volume de produção, o avanço das pesquisas e a geração de empregos qualificados. Com isso, Pernambuco busca consolidar a saúde como um dos principais vetores de desenvolvimento regional sustentável para a próxima década.
Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial