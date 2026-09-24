Economia e Negócios: Estratégias para sustentar o desenvolvimento até 2035

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A transição para planos estratégicos, o adensamento inteligente e o uso de inteligência territorial surgem para atrair investimentos no estado

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O crescimento das cidades, tanto na Região Metropolitana do Recife quanto nos polos do interior, coloca a política urbana no centro da estratégia de desenvolvimento de Pernambuco. Essa abordagem influencia diretamente a produtividade, a atração de novos investimentos e a qualidade de vida da população.

Integrando a oitava frente estratégica da série sobre as rotas para o desenvolvimento de Pernambuco até 2035, o planejamento das cidades é apontado como o pilar que sustenta o avanço econômico.

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/ecio-costa-economia-24-09/" target="_blank">ECONOMIA E NEGÓCIOS - ECIO COSTA</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>

Da modernização dos Planos Diretores ao adensamento inteligente

Para atender às demandas atuais, os Planos Diretores municipais precisam evoluir para planos estratégicos. Essa modernização visa integrar eixos fundamentais como mobilidade urbana, habitação, infraestrutura, transição climática e a desburocratização dos processos de licenciamento.

No campo da gestão imobiliária e territorial, destaca-se a aplicação eficiente de instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, como a outorga onerosa e as operações urbanas consorciadas. O objetivo desses mecanismos é capturar parte da valorização gerada por investimentos públicos para reinvesti-la na melhoria da própria infraestrutura urbana.

Para conter a expansão periférica desordenada dos municípios, as diretrizes estratégicas estabelecem:

Adensamento inteligente das áreas urbanas;

Requalificação das áreas centrais;

Desenvolvimento orientado ao transporte coletivo.

Governança interfederativa para desafios metropolitanos

Nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, a atuação isolada das prefeituras já não supre as necessidades regionais. Uma governança interfederativa mais estruturada é apontada como indispensável para enfrentar gargalos complexos de forma integrada.

Entre as áreas prioritárias para essa gestão compartilhada estão a mobilidade, o saneamento básico, os sistemas de drenagem e a segurança pública.

Tecnologia e o Programa Estadual de Cidades Inteligentes

A tecnologia surge como aliada para ampliar a capacidade de planejamento e gestão dos municípios pernambucanos. Entre as iniciativas previstas está o lançamento do Programa Estadual de Cidades Inteligentes e Inteligência Territorial.

A proposta inclui o uso de ferramentas tecnológicas avançadas para o monitoramento e gestão do solo:

Geoprocessamento e cadastro territorial atualizado;

Sensoriamento remoto e sistemas de monitoramento urbano;

Inteligência artificial aplicada à análise territorial.

A antecipação de problemas por meio de um planejamento eficiente busca reduzir custos públicos e construir ambientes urbanos mais preparados para receber pessoas, novos negócios e grandes investimentos.

Texto gerado com auxílio e Inteligência Artificial