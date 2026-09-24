Economia e Negócios: Estratégias para sustentar o desenvolvimento até 2035
A transição para planos estratégicos, o adensamento inteligente e o uso de inteligência territorial surgem para atrair investimentos no estado
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O crescimento das cidades, tanto na Região Metropolitana do Recife quanto nos polos do interior, coloca a política urbana no centro da estratégia de desenvolvimento de Pernambuco. Essa abordagem influencia diretamente a produtividade, a atração de novos investimentos e a qualidade de vida da população.
Integrando a oitava frente estratégica da série sobre as rotas para o desenvolvimento de Pernambuco até 2035, o planejamento das cidades é apontado como o pilar que sustenta o avanço econômico.
Da modernização dos Planos Diretores ao adensamento inteligente
Para atender às demandas atuais, os Planos Diretores municipais precisam evoluir para planos estratégicos. Essa modernização visa integrar eixos fundamentais como mobilidade urbana, habitação, infraestrutura, transição climática e a desburocratização dos processos de licenciamento.
No campo da gestão imobiliária e territorial, destaca-se a aplicação eficiente de instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, como a outorga onerosa e as operações urbanas consorciadas. O objetivo desses mecanismos é capturar parte da valorização gerada por investimentos públicos para reinvesti-la na melhoria da própria infraestrutura urbana.
Para conter a expansão periférica desordenada dos municípios, as diretrizes estratégicas estabelecem:
- Adensamento inteligente das áreas urbanas;
- Requalificação das áreas centrais;
- Desenvolvimento orientado ao transporte coletivo.
Governança interfederativa para desafios metropolitanos
Nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, a atuação isolada das prefeituras já não supre as necessidades regionais. Uma governança interfederativa mais estruturada é apontada como indispensável para enfrentar gargalos complexos de forma integrada.
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Entre as áreas prioritárias para essa gestão compartilhada estão a mobilidade, o saneamento básico, os sistemas de drenagem e a segurança pública.
Tecnologia e o Programa Estadual de Cidades Inteligentes
A tecnologia surge como aliada para ampliar a capacidade de planejamento e gestão dos municípios pernambucanos. Entre as iniciativas previstas está o lançamento do Programa Estadual de Cidades Inteligentes e Inteligência Territorial.
A proposta inclui o uso de ferramentas tecnológicas avançadas para o monitoramento e gestão do solo:
- Geoprocessamento e cadastro territorial atualizado;
- Sensoriamento remoto e sistemas de monitoramento urbano;
- Inteligência artificial aplicada à análise territorial.
A antecipação de problemas por meio de um planejamento eficiente busca reduzir custos públicos e construir ambientes urbanos mais preparados para receber pessoas, novos negócios e grandes investimentos.
Texto gerado com auxílio e Inteligência Artificial