Economia e Negócios: Infraestrutura digital é chave para desenvolvimento em PE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Sétima frente estratégica de estudo propõe expansão do 5G, integração de dados públicos e inteligência artificial para reduzir custos de empresas

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A modernização tecnológica do setor público e a ampliação da conectividade surgem como pilares centrais para o crescimento econômico e a melhoria do ambiente de negócios no estado. Na sétima frente estratégica do estudo sobre as rotas para o desenvolvimento de Pernambuco até 2035, a infraestrutura digital é destacada como um elemento decisivo para destravar o potencial econômico regional. A transformação digital visa combater o excesso de burocracia, um entrave que eleva custos operacionais, dificulta a expansão das empresas e gera insegurança para investidores e empreendedores.

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Transformação digital e desburocratização no ambiente de negócios

Uma das propostas centrais para o estado é simplificar o relacionamento entre a administração pública, cidadãos e a iniciativa privada. O estudo sugere a integração segura das bases de dados públicas, permitindo que pessoas e empresas deixem de apresentar repetidamente os mesmos documentos e informações em diferentes órgãos.

Além disso, prevê-se a revisão do estoque regulatório e o fortalecimento da Análise de Impacto Regulatório (AIR). Essa medida busca eliminar normas obsoletas e garantir que novas regras sejam fundamentadas em evidências e pautadas pela proporcionalidade.

Portal único, integração de dados e Inteligência Artificial no setor público

A digitalização abrange diretamente os serviços públicos prestados à população e ao setor produtivo. Entre as iniciativas projetadas está a criação de um portal único de relacionamento, reunindo em uma só plataforma a emissão de autorizações, licenças, certidões e o pagamento de taxas.

O estudo aponta também o uso de inteligência artificial no setor público para automatizar processos internos, analisar dados complexos, elevar a produtividade e aprimorar a qualidade dos serviços prestados.

Expansão de fibra ótica, 5G e infraestrutura regional

Para garantir que o avanço tecnológico chegue a todas as regiões do território pernambucano, o plano estabelece a expansão física da infraestrutura de telecomunicações. O planejamento contempla a ampliação da rede de fibra ótica, da cobertura 5G, de redes de alta velocidade e de centros regionais de processamento de dados (data centers).

Essa estrutura conectará diretamente escolas públicas, hospitais, distritos industriais e áreas voltadas à inovação.

Observatório e carteira permanente de projetos estratégicos

Para acompanhar a evolução dos indicadores, o estudo propõe a criação de um Observatório de Transformação Digital. A entidade acompanhará índices de conectividade, maturidade digital, inovação, cibersegurança e competitividade entre os municípios pernambucanos.

Por fim, prevê-se a estruturação de uma cadeia permanente de projetos de infraestrutura digital, englobando investimentos em data centers, computação em nuvem, cidades inteligentes, inteligência artificial, cibersegurança, conectividade rural e digitalização contínua dos serviços públicos. Mais do que incorporar tecnologia, a modernização do Estado tem como meta reduzir custos, aumentar a eficiência e consolidar um ambiente previsível para cidadãos, empresas e novos investimentos.



Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial