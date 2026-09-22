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Economia e Negócios: Estudo propõe unir energias Renováveis e teconlogia

Estratégica para o desenvolvimento de Pernambuco até 2035 aposta no potencial eólico e solar do interior para impulsionar a economia de baixo carbono

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 22/09/2026 às 7:52
Pernambuco 2035: sexta frente aposta em renov&aacute;veis para impulsionar a economia digital de alto valor agregado.
Pernambuco 2035: sexta frente aposta em renováveis para impulsionar a economia digital de alto valor agregado. - JC

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A sexta frente estratégica do estudo sobre as rotas de desenvolvimento de Pernambuco até 2035 destaca o papel central da infraestrutura energética no crescimento econômico. Atualmente, o avanço sustentável depende da combinação direta entre energia, tecnologia e infraestrutura digital. Nesse cenário, o estado reúne condições para converter seu potencial em fontes renováveis — especialmente com a expansão solar e eólica no interior — em uma vantagem competitiva voltada para a economia de baixo carbono.

A proposta apresentada vai além da mera geração e comercialização de energia elétrica. O objetivo principal é utilizar essa oferta limpa como base para atrair empreendimentos de alto valor agregado, tais como data centers, serviços de computação em nuvem, centros de inteligência artificial (IA) e computação de alto desempenho. A atração desses segmentos busca dinamizar a economia local, gerando postos de trabalho qualificados e estimulando novas cadeias produtivas nos setores de engenharia, telecomunicações, manutenção e inovação.

 

Conectividade, Porto Digital e modernização do sistema energético

Para viabilizar a atração desses investimentos, o plano reforça a necessidade de modernizar a infraestrutura de suporte. Destaca-se a implementação de redes de transmissão e fibra ótica integradas ao ecossistema do Porto Digital, ampliando a capacidade de Pernambuco para receber polos tecnológicos e aproximando o estado dos mercados digitais globais.

  • O projeto prevê ainda a modernização do sistema energético por meio das seguintes frentes:
  • Redes inteligentes (smart grids) e tecnologias de armazenamento de energia;
  • Expansão da geração distribuída;
  • Integração direta entre fontes renováveis, infraestrutura digital e polos industriais;
  • Incentivo ao desenvolvimento de data centers sustentáveis e infraestruturas dedicadas à IA.

 

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Observatório e carteira permanente de projetos estruturantes

Para acompanhar as metas e dar longevidade às ações, o estudo recomenda a criação do Observatório Pernambucano da Transição Energética e da Economia de Baixo Carbono.

Além do observatório, propõe-se a estruturação de uma carteira permanente de projetos estruturantes, contemplando setores estratégicos como:

  • Hidrogênio verde e combustíveis sustentáveis;
  • Novos parques solares e eólicos;
  • Eletromobilidade;
  • Infraestrutura dedicada ao suporte de data centers.

A integração entre energia limpa, inovação tecnológica e formação de capital humano é apontada como o caminho para consolidar a competitividade pernambucana e descentralizar as oportunidades de desenvolvimento em diversas regiões do estado.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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