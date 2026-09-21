Especialista diz que segurança pública sofre mais com falta de coordenação do que de recursos

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Armando Nascimento afirmou à Rádio Jornal que recursos existem, mas integração prevista no SUSP ainda depende de implementação efetiva

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Com a violência apontada como o principal problema do país por 28% dos brasileiros, o pesquisador e especialista em segurança pública Armando Nascimento avaliou, nesta segunda-feira (21), que um dos principais entraves do setor no Brasil não é a falta de recursos, mas a dificuldade de coordenação entre os diferentes níveis de governo e de implementação das políticas já previstas em lei.

A avaliação foi feita durante entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal. Nascimento é pesquisador, consultor e especialista em Governança, Estratégias e Sistemas de Segurança Pública.

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A Pesquisa Nacional de Segurança e Tecnologia, realizada pela Quaest em parceria com a Pax e divulgada na sexta-feira (18), apontou a violência como o principal problema do Brasil para 28% dos entrevistados. Corrupção aparece em seguida, com 22%, seguida por economia (19%) e saúde (15%). O levantamento ouviu 2.004 pessoas entre 12 e 15 de setembro e tem margem de erro de dois pontos percentuais.

Para Armando, os recursos disponíveis atualmente permitem avançar no enfrentamento à violência, mas falta articulação para fazer com que os instrumentos existentes funcionem de maneira integrada.

“O problema não é recursos, nós temos recursos. O problema, sim, é político”, afirmou.

Integração entre governos

Um dos pontos destacados pelo especialista foi o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), instituído pela Lei nº 13.675, de 2018. A legislação estabelece atuação conjunta e integrada entre órgãos de segurança da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e prevê mecanismos como operações integradas, estratégias comuns e compartilhamento de informações.

Na avaliação de Armando, parte dessas ferramentas ainda não foi efetivamente incorporada ao funcionamento cotidiano da segurança pública brasileira.

“Precisa, sim, organizar, precisa se pensar na governança, organizar a estrutura e pegar os recursos que já tem”, disse.

O pesquisador também questionou o argumento de que o governo federal dependeria da aprovação da PEC da Segurança Pública para ampliar sua capacidade de coordenação. A PEC 18/2025, apresentada pelo Executivo e modificada durante a tramitação no Congresso, está atualmente no Senado e prevê, entre outros pontos, a inclusão do SUSP na Constituição e mudanças nas competências dos órgãos de segurança.

Para Nascimento, no entanto, a legislação em vigor já estabelece mecanismos de articulação nacional que poderiam ser mais utilizados.

Propostas na eleição

Durante a entrevista, Armando também criticou as propostas apresentadas pelas candidaturas à Presidência para a segurança pública. Na avaliação dele, parte das medidas defendidas durante a campanha reproduz mecanismos que já existem, enquanto outras não considerariam as diferenças entre estados e municípios.

O pesquisador citou propostas de ampliação das atribuições de forças federais e de criação de novas estruturas nacionais e defendeu que o enfrentamento à violência também passe pelo fortalecimento da atuação local e pela integração entre as forças de segurança.

Como exemplos, mencionou experiências de municípios pernambucanos que, segundo ele, passaram a ampliar a participação das guardas municipais e a cooperação com as polícias estaduais.

“O Brasil é um continente. Ele precisa dessa integração com colaboração. Sem integração, com colaboração, você pode ter recursos, você pode ter o que imaginar, mas não vai funcionar”, declarou.

Armando afirmou ainda que a preocupação demonstrada pelos brasileiros nas pesquisas deve aumentar a pressão para que o tema ocupe mais espaço nas propostas apresentadas durante a campanha eleitoral.

“Ou eles realmente não sabem o que devem fazer, principalmente seus assessores, ou ainda não despertaram para a importância da segurança pública para o brasileiro”, afirmou.