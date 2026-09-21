Economia e Negócios: Segurança hídrica em Pernambuco até 2035

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Integração de bacias, gestão por dados e preservação ambiental para combater a escassez hídrica e impulsionar a economia do Agreste ao Sertão

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A infraestrutura hídrica consolida-se como a quinta frente estratégica do estudo focado nas rotas para o desenvolvimento de Pernambuco até o ano de 2035. Em um estado historicamente marcado pela escassez de água e por sua distribuição territorial desigual, garantir o abastecimento regular é apontado como fator essencial para expandir a produção, atrair novos investimentos e elevar a qualidade de vida da população, sobretudo nas regiões do Agreste e do Sertão. A garantia de água regular busca fortalecer as atividades econômicas do interior e mitigar as desigualdades regionais.

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Obras estruturantes e novas propostas: da transposição ao reuso de água

Pernambuco já reúne investimentos de grande porte, a exemplo dos eixos da transposição do Rio São Francisco, redes de adutoras e barragens. O desafio central reside em integrar essas iniciativas a uma estratégia permanente de segurança hídrica, associando obras físicas, gestão, inovação tecnológica, preservação ambiental e planejamento territorial.

Entre as principais propostas apresentadas para atingir os objetivos até 2035 estão:

Integração entre bacias hidrográficas e modernização das redes de distribuição;

Redução de perdas técnicas na rede e fortalecimento da irrigação agrícola;

Uso sustentável de águas subterrâneas, incentivo ao reuso e adoção de processos de dessalinização.

Gestão inteligente: sensores, telemetria e o Observatório Estadual das Águas

Outro pilar estratégico da proposta é a transformação da gestão da água em um sistema mais eficiente e orientado por dados. Para isso, prevê-se a implementação de um sistema de inteligência hídrica composto por sensores, telemetria, medição inteligente e monitoramento em tempo real. O projeto inclui também a criação de um Observatório Estadual das Águas para acompanhar continuamente a situação dos recursos hídricos.

Preservação ambiental como vetor do crescimento econômico até 2035

O plano estabelece que a conservação dos ecossistemas faz parte da própria estratégia de desenvolvimento econômico estadual. Ações como a recuperação de nascentes, a restauração de matas ciliares e a proteção de áreas de recarga aquífera são tratadas de forma integrada à infraestrutura de abastecimento. Ao transformar a segurança hídrica em uma política contínua até 2035, Pernambuco almeja estruturar uma base segura para produzir, atrair investimentos, gerar empregos e promover o desenvolvimento sustentável em todas as suas regiões.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial