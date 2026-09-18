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Economia e Negócios: Reajuste do Bolsa Família pode afetar contas públicas

Aumento do benefício médio para R$ 691 injetará bilhões em gastos extras e aprofundará o déficit fiscal das contas públicas

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 18/09/2026 às 8:12
Segundo especialista, reajuste do Bolsa Fam&iacute;lia deve trazer inje&ccedil;&atilde;o bilion&aacute;ria e dificultar contas p&uacute;blicas.
Segundo especialista, reajuste do Bolsa Família deve trazer injeção bilionária e dificultar contas públicas. - Divulgação

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A pouco mais de duas semanas do primeiro turno eleitoral, o governo federal anunciou um reajuste no Bolsa Família, elevando o valor médio do benefício de R$ 600 para R$ 691. Sob a ótica da responsabilidade fiscal e econômica, a medida é apontada como um movimento estritamente eleitoreiro, cujos custos serão arcados pelos pagadores de impostos e pela população.

A elevação do benefício de forma apressada, sem a apresentação de qualquer contrapartida real de corte de despesas, gera um impacto fiscal devastador. Para os meses finais deste ano, a medida adiciona R$ 5,8 bilhões em gastos extras para cobrir a diferença do valor. No entanto, o maior impacto recai sobre o orçamento do ano seguinte, com a incorporação de R$ 22,7 bilhões em despesas permanentes, o que aprofundará o déficit fiscal do país.

 

Efeito dominó: inflação, alta de juros e fuga de capital

Quando o estado gasta acima de sua arrecadação para financiar benefícios de última hora, o prêmio de risco do país dispara. Diante do descontrole precificado pelo mercado financeiro, o Banco Central se vê obrigado a manter a taxa de juros em patamares restritivos para conseguir financiar a dívida pública crescente e conter a fuga de capital.

Esse cenário gera um efeito dominó na economia real. A injeção artificial de recursos pressiona a demanda sem que haja uma contrapartida na produção, o que realimenta a inflação — afetando diretamente o poder de compra da base da pirâmide social. A ilusão de um ganho provisório antes da votação resulta em juros altos, inflação e empobrecimento no período posterior.

 

Elevação da carga tributária sobre trabalhadores e produtores

Para cobrir o rombo criado pelo desequilíbrio fiscal, o governo não terá outra saída a não ser o aumento de impostos. A elevação da carga tributária recairá sobre quem produz e trabalha no país para fechar a conta do desajuste orçamentário.

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Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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