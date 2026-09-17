Economia e Negócios: Super Quarta, Pressão no Dólar e inflação no Brasil

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Divergência nas taxas de juros dos EUA e do Brasil reduz a atratividade do capital estrangeiro, estimula a fuga de dólares e ameaça a queda da Selic

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A recente "Super Quarta" confirmou rumos opostos entre as autoridades monetárias do Brasil e dos Estados Unidos. Enquanto o Federal Reserve (Fed) optou por elevar a taxa básica de juros norte-americana em 0,25 ponto percentual, levando-a para o patamar de 3,75% a 4% ao ano, o Banco Central do Brasil seguiu o caminho inverso, cortando a taxa Selic em 0,25 ponto percentual e fixando-a em 13,75% ao ano.

A decisão do Fed refletiu a resiliência da economia americana, impulsionada por um mercado de trabalho aquecido e pela inflação persistente no setor de serviços. Já o Banco Central brasileiro justificou o corte apontando para o comportamento da atividade econômica em relação às expectativas de inflação, embora tenha alertado para os crescentes riscos fiscais e a expansão do crédito doméstico, fatores que seguem desancorando as expectativas futuras.

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O Estreitamento do diferencial de juros e a fuga de capitais

O grande gargalo dessa divergência é o estreitamento do diferencial de juros, que representa a margem financeira oferecida pelo Brasil para compensar o risco-país e atrair o capital estrangeiro.

Com os Estados Unidos remunerando melhor no porto mais seguro do mundo para investidores, e o Brasil reduzindo sua remuneração interna, os investidores globais tendem a retirar dólares do mercado brasileiro. A consequência direta dessa fuga de capitais é a disparada na taxa de câmbio, fortalecendo o dólar e desvalorizando o real.

Câmbio Pressionado e o Risco de Inflação Importada

A alta do dólar traz impactos imediatos para a economia brasileira:

Produtos e insumos encarecidos: A desvalorização cambial eleva os custos de itens importados e de matérias-primas industriais.

Preço dos combustíveis: O encarecimento dos combustíveis alimenta a chamada inflação importada.

Alertas fiscais e o futuro do corte da Selic

Essa pressão sobre o câmbio pode asfixiar a própria estratégia do Banco Central. Caso a alta do dólar e a inflação persistam, a autoridade monetária pode ser obrigada a interromper os cortes da Selic muito antes do previsto. A análise indica que, enquanto o país não organizar a sua casa fiscal para ancorar a confiança dos investidores, a economia brasileira continuará refém da atratividade dos juros norte-americanos.



Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial