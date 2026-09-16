Economia e Negócios: Plano para internacionalizar o interior de PE

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Estratégia foca na interiorização do desenvolvimento por meio de corredores multimodais, conexão entre a Transnordestina, BR-232 e Suape, além da IA

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A quarta frente da série sobre as rotas para o desenvolvimento de Pernambuco até 2035 estabelece a infraestrutura logística como o pilar central para transformar o verdadeiro potencial econômico do estado. A meta principal do plano é conectar as regiões produtoras locais diretamente aos mercados globais. Para isso, o estudo propõe a estruturação de corredores multimodais — integrando rodovias, ferrovias, portos e ZPEs (Zonas de Processamento de Exportação) — para otimizar o trânsito de cargas e reduzir o Custo Brasil.

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Interiorização da infraestrutura: A ligação entre Salgueiro, Petrolina e Suape

O coração dessa nova estratégia reside na interiorização do crescimento econômico. O planejamento destaca os municípios de Salgueiro e Petrolina como nós logísticos fundamentais.

A proposta central para este eixo envolve a integração da ferrovia Transnordestina com a rodovia BR-232, ligando diretamente o interior do estado ao Porto de Suape. Com essa estrutura, o estudo sugere a criação de corredores estratégicos e cidades logísticas que unam infraestrutura física, qualificação profissional e um ambiente de negócios favorável.

Impulso às cadeias produtivas: Agronegócio, polo têxtil e minerais críticos

Alinhando logística e política industrial, a conexão proposta busca agregar valor localmente e impulsionar cadeias produtivas cruciais de Pernambuco:

Agronegócio no Sertão: Beneficiado pelo escoamento otimizado de produtos.

Polo Têxtil no Agreste: Ganho em eficiência de transporte e distribuição.

Setor de Turismo: Fortalecimento da circulação regional.

Terras Raras e Minerais Críticos: Estímulo ao processamento e agregação de valor local, evitando a simples exportação de matéria-prima bruta.

Pernambuco Logística Inteligente: Inovação, IA e parcerias público-privadas

Além das obras físicas, a gestão do sistema logístico passará por uma modernização tecnológica. O programa Pernambuco Logística Inteligente propõe o uso de inteligência artificial e a integração de dados intermodais.

Tudo isso será amparado por uma carteira permanente de projetos bem estruturados, desenhada para destravar concessões e atrair parcerias público-privadas (PPPs).

Descentralização econômica e metas até 2035

A interiorização da infraestrutura descentraliza o crescimento econômico e fortalece as cidades médias, reduzindo a forte dependência econômica em relação à Região Metropolitana do Recife e democratizando as oportunidades.

Até 2035, o grande desafio de Pernambuco será consolidar essa rede integrada para baratear custos de transporte, atrair capital privado produtivo e elevar a competitividade de todo o estado.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial