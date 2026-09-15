Economia e Negócios: Pernambuco corre para qualificar jovens

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Estudo do plano estratégico PE 2035 aponta que a necessidade de conectar formação profissional, primeiro emprego e investimentos do Agreste ao Sertão

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Enquanto o Brasil avança no processo de envelhecimento populacional, Pernambuco ainda contabiliza uma parcela expressiva de sua população em idade produtiva. Esse cenário representa uma janela de oportunidade temporária para o crescimento econômico do estado.

O grande desafio para os próximos anos é criar condições concretas para que essa população esteja devidamente qualificada, inserida no mercado de trabalho e capacitada para elevar a produtividade pernambucana antes que essa transição demográfica se encerre.

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Integração entre ensino técnico, infraestrutura e primeiro emprego

De acordo com a terceira frente da série de estudos "Rotas para o desenvolvimento de Pernambuco até 2035", aproveitar esse momento exige estratégias que vão além de simplesmente ampliar a oferta de cursos. É fundamental estabelecer caminhos claros entre a preparação dos jovens e as vagas existentes na economia.

O plano estratégico PE 2035 estabelece ações prioritárias para integrar formação e mercado de trabalho:

Fortalecimento do ensino técnico: Ampliação da formação técnica e tecnológica, fortalecimento dos Institutos Federais e criação de mecanismos para a permanência dos estudantes nas instituições.

Qualificação rápida e primeiro emprego: Foco em capacitações de tiro curto e incentivo ao primeiro emprego, alinhados às cadeias produtivas estratégicas e demandas específicas de cada região.

Vínculo com grandes obras: Condicionamento de grandes obras de infraestrutura e concessões à contratação e capacitação de mão de obra local, acompanhado pelo mapeamento contínuo das necessidades territoriais.

Descentralização econômica e retenção de talentos no Agreste e Sertão

Outro ponto crucial destacado no levantamento é a necessidade de reter talentos no estado, descentralizando as oportunidades econômicas para além da Região Metropolitana do Recife.

Para que a expansão chegue com força ao Agreste e aos Sertões, o estudo propõe alinhar a qualificação profissional às vocações econômicas regionais. A conclusão é direta: o bônus demográfico não assegura o desenvolvimento de forma automática; ele necessita de políticas contínuas de educação, geração de empregos e ganho de produtividade.



Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial