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Economia e Negócios: Educação e ensino integral podem alavancar economia

Alinhamento entre sala de aula e mercado, modernização curricular e foco no interior do estado surgem como pilares estratégicos para gerar trabalho

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 14/09/2026 às 7:43
Educa&ccedil;&atilde;o surge como estrat&eacute;gia central para a produtividade e o crescimento sustent&aacute;vel.
Educação surge como estratégia central para a produtividade e o crescimento sustentável. - Arquivo pessoal

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Na série sobre as rotas para o desenvolvimento de Pernambuco até 2035, a educação consolida-se como a segunda frente estratégica fundamental para liderar as transformações econômicas estaduais. Em um cenário marcado por aceleração tecnológica, inteligência artificial e transição energética, qualificar a população deixou de ser apenas uma pauta educacional para se tornar uma estratégia central de produtividade.

 

Eliminando o descompasso entre a sala de aula e o mercado

O plano PE 2030 propõe o fortalecimento da educação básica e profissional por meio da ampliação das escolas de tempo integral e da conexão direta com as vocações produtivas de Pernambuco, incluindo tecnologia, energias renováveis, logística e agroindústria. Para superar o descompasso histórico entre a formação escolar e as reais demandas do setor produtivo, a proposta exige aproximar e integrar universidades, institutos federais e empresas.

 

Currículos modernizados e gestão focada em dados

A modernização pedagógica prevê a atualização das grades curriculares com o ensino de programação, ciência de dados, idiomas e educação financeira. Paralelamente, a agenda prioriza o investimento contínuo na formação dos professores e a utilização de inteligência de dados para monitorar o desempenho dos alunos e corrigir distorções no aprendizado.

 

Transformação territorial e combate às desigualdades no interior

Para garantir um impacto social abrangente, a estratégia educacional precisa ser territorial, impedindo que os avanços se concentrem apenas na Região Metropolitana do Recife. Ao vincular a qualificação profissional às vocações econômicas do Agreste e dos Sertões, Pernambuco projeta criar oportunidades concretas para a juventude do interior, combatendo desigualdades regionais crônicas e convertendo conhecimento em trabalho, renda e crescimento sustentável.

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Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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