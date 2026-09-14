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Dia Nacional do Frevo

Conheça a história de uma das manifestações culturais mais emblemáticas do Brasil

Por Rádio Jornal Publicado em 14/09/2026 às 6:04 | Atualizado em 14/09/2026 às 6:23
Frevo: manifesta&ccedil;&atilde;o que vai al&eacute;m dos quatro dias de Carnaval.
Frevo: manifestação que vai além dos quatro dias de Carnaval. - Hugo Muniz/Paço do Frevo

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No dia 14 de setembro, o Brasil entra em festa. É nesta data em que o frevo, Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, é celebrado. Esse ritmo tem origem no verbo ferver, e durante o Carnaval pernambucano, arrasta milhares de pessoas para subir ladeiras ou seguir o Galo Gigante. Mas você sabe a origem dessa manifestação?

Nesta reportagem, os ouvintes são convidados a entender um pouco mais sobre o frevo, símbolo que vai além dos quatro dias de Carnaval. Com o auxílio do Coordenador de Memória do Paço do Frevo, Luiz Vinícius Maciel, vamos conhecer o Frevo Vivo.

Confira a reportagem de Ernesto Pereira, com trabalhos técnicos de Sidney Cunha, onde é abordada uma das manifestações culturais mais importantes do Brasil:

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