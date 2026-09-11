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Economia e Negócios: Setor de serviços paralisa em julho e preocupa economia

Com variação zero no mês, o principal motor do PIB nacional dá sinais de desaceleração diante dos juros altos e do endividamento das famílias

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 11/09/2026 às 8:08
Produto Interno Bruto (PIB) registra 0% de varia&ccedil;&atilde;o no no m&ecirc;s de julho em rela&ccedil;&atilde;o a junho.
Produto Interno Bruto (PIB) registra 0% de variação no no mês de julho em relação a junho. - Divulgação

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A divulgação dos dados de julho do IBGE sobre o setor de serviços acendeu um sinal de alerta no painel da economia brasileira. O volume de serviços prestados no país registrou estabilidade no mês de julho em relação a junho, marcando exatamente 0% de variação. No atual contexto macroeconômico, esse resultado confirma uma forte e preocupante desaceleração da atividade econômica.

 

O motor do PIB perde tração com variação zero

O setor de serviços é considerado o grande motor do Produto Interno Bruto (PIB), sendo responsável por mais de 70% da riqueza gerada no Brasil e atuando como o maior empregador formal e informal do país.

Quando o segmento estagna, a atividade econômica em áreas cruciais — como transportes, tecnologia, turismo e atendimento às famílias — perde sua tração. Como consequência direta, essa paralisação acaba puxando todo o crescimento econômico do país para baixo.

 

Juros altos e endividamento sufocam o orçamento das famílias

As causas dessa estagnação refletem diretamente o sufocamento do orçamento das famílias e das empresas brasileiras. Com a taxa Selic mantida em patamares restritivos para conter as expectativas de inflação, o custo do crédito se tornou proibitivo.

Paralelamente, o consumidor enfrenta níveis recordes de endividamento e inadimplência, vendo seu poder de compra ser corroído. Diante desse cenário, a população é forçada a cortar gastos não essenciais:

  • Alimentação fora do lar;
  • Salões de beleza;
  • Viagens e turismo.

Esses serviços são os primeiros a serem sacrificados para que as famílias priorizem o pagamento de dívidas e o consumo de bens básicos.

 

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Engrenagem no limite: o risco da estagnação econômica

Os dados apurados em julho demonstram que a resiliência observada anteriormente no setor chegou ao seu limite. Não há como o Brasil sustentar um crescimento robusto quando a engrenagem que representa sete em cada dez reais produzidos para de girar.

Essa paralisia evidencia que a fragilidade fiscal e institucional do país afeta diretamente o dinamismo econômico. Sem um compromisso rigoroso que viabilize a queda estrutural dos juros, a economia brasileira continuará flertando com o risco da estagnação.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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