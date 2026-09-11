Economia e Negócios: Setor de serviços paralisa em julho e preocupa economia

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Com variação zero no mês, o principal motor do PIB nacional dá sinais de desaceleração diante dos juros altos e do endividamento das famílias

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A divulgação dos dados de julho do IBGE sobre o setor de serviços acendeu um sinal de alerta no painel da economia brasileira. O volume de serviços prestados no país registrou estabilidade no mês de julho em relação a junho, marcando exatamente 0% de variação. No atual contexto macroeconômico, esse resultado confirma uma forte e preocupante desaceleração da atividade econômica.

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O motor do PIB perde tração com variação zero

O setor de serviços é considerado o grande motor do Produto Interno Bruto (PIB), sendo responsável por mais de 70% da riqueza gerada no Brasil e atuando como o maior empregador formal e informal do país.

Quando o segmento estagna, a atividade econômica em áreas cruciais — como transportes, tecnologia, turismo e atendimento às famílias — perde sua tração. Como consequência direta, essa paralisação acaba puxando todo o crescimento econômico do país para baixo.

Juros altos e endividamento sufocam o orçamento das famílias

As causas dessa estagnação refletem diretamente o sufocamento do orçamento das famílias e das empresas brasileiras. Com a taxa Selic mantida em patamares restritivos para conter as expectativas de inflação, o custo do crédito se tornou proibitivo.

Paralelamente, o consumidor enfrenta níveis recordes de endividamento e inadimplência, vendo seu poder de compra ser corroído. Diante desse cenário, a população é forçada a cortar gastos não essenciais:

Alimentação fora do lar;

Salões de beleza;

Viagens e turismo.

Esses serviços são os primeiros a serem sacrificados para que as famílias priorizem o pagamento de dívidas e o consumo de bens básicos.

Engrenagem no limite: o risco da estagnação econômica

Os dados apurados em julho demonstram que a resiliência observada anteriormente no setor chegou ao seu limite. Não há como o Brasil sustentar um crescimento robusto quando a engrenagem que representa sete em cada dez reais produzidos para de girar.

Essa paralisia evidencia que a fragilidade fiscal e institucional do país afeta diretamente o dinamismo econômico. Sem um compromisso rigoroso que viabilize a queda estrutural dos juros, a economia brasileira continuará flertando com o risco da estagnação.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial