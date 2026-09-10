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Economia e Negócios: Economia brasileira asfixiada

Crédito caro e desordem interna, paralisa investimentos produtivos, reduz o consumo das famílias e ceifa vagas de trabalho no Brasil

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 10/09/2026 às 7:20
Crises vivenciadas no Brasil trazem instabilidade institucional e incerteza fiscal.
Crises vivenciadas no Brasil trazem instabilidade institucional e incerteza fiscal. - Magnific

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A economia não opera em um vácuo, sendo, antes de tudo, o reflexo direto da confiança que a sociedade e os investidores depositam nas instituições do país. O cenário atual é definido por uma tempestade perfeita: mudanças erráticas nas diretrizes das políticas econômicas, clima de incerteza eleitoral fortemente antecipado, uma sucessão de investigações policiais envolvendo figuras políticas e tensionamentos frequentes no Supremo Tribunal Federal (STF).

Para o mercado e o setor produtivo, esses acontecimentos funcionam como um alerta vermelho intermitente, pois o capital — seja ele financeiro ou produtivo — foge da imprevisibilidade.

 

Impactos diretos no consumo, investimentos e emprego

Quando as regras do jogo institucional se tornam fluidas e o arcabouço fiscal perde a sua credibilidade, o empresário engaveta projetos de expansão e paralisa contratações. A atual desaceleração da economia brasileira não é mero acaso do destino ou consequência de ciclos globais, mas sim fruto direto dessa desordem interna.

Na ponta do consumidor, o cenário também é crítico: o consumo das famílias encolhe sob o peso do crédito caro, do endividamento e de uma inflação silenciosa. Sem a atração de novos investimentos e com a população retraída, o Produto Interno Bruto (PIB) asfixia, ceifando a geração de empregos.

 

O caminho para a retomada: pacificação e previsibilidade

Para interromper a paralisia das decisões vitais de investimento e evitar a sabotagem do próprio futuro, o Brasil precisa pacificar urgentemente suas instituições. A recuperação do desenvolvimento econômico exige o resgate da previsibilidade das políticas de Estado, sustentado por um compromisso fiscal rigoroso e uma segurança jurídica inabalável.

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Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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