Economia e Negócios: Ibovespa dispara e dólar cai com pesquisas eleitorais
Mesmo com a queda em Wall Street e alta no petróleo, otimismo dos investidores é impulsionado pela perspectiva de austeridade e disciplina fiscal
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Em dias normais, ventos contrários no exterior e ruídos no cenário doméstico seriam uma receita para forte estresse financeiro. A alta nos preços do petróleo, o fechamento no vermelho em Wall Street, o atrito envolvendo o STF e a manutenção da expectativa de inflação em 5% pelo Boletim Focus formavam um quadro claramente adverso. No entanto, o mercado financeiro operou na contramão dessa maré.
O índice Ibovespa registrou forte alta e alcançou a marca de 187.454 pontos, enquanto o dólar recuou para R$ 5,086.
Pesquisas eleitorais e a reprecificação do risco político
O fator que explica esse otimismo diante de tantos fatores de risco é a reprecificação do cenário político antecipada pelos agentes econômicos. A divulgação de novas pesquisas eleitorais, mostrando o empate técnico ou mesmo a liderança de Flávio Bolsonaro frente ao presidente Lula, funcionou como o principal catalisador do pregão.
Para os investidores, a perspectiva de uma mudança de rumo do executivo é lida como uma janela de oportunidade para a retomada de uma agenda pautada por austeridade e controle dos gastos públicos. Quando os levantamentos sinalizam competitividade na oposição, o mercado enxerga de imediato menor risco de descontrole futuro.
Austeridade fiscal e a busca por previsibilidade
Esse movimento de descompressão cambial e valorização das ações evidencia que o capital busca estabilidade e previsibilidade. A reação dos ativos no Brasil mostra que, acima de qualquer ruído de curto prazo no exterior, o prêmio de risco está ligado à disciplina fiscal doméstica.
O recado do mercado foi claro: a confiança econômica do país depende do compromisso inegociável com o reequilíbrio das contas públicas.
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Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial