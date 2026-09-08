Economia e Negócios: Plano estratégico e o desenvolvimento sustentável em PE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Planejamento de longo prazo baseado em dados pretende superar o imediatismo político e interiorizar a riqueza, do litoral ao sertão pernambucano

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O desenvolvimento sustentável de um território exige planejamento de longo prazo embasado em dados e eficiência, superando soluções imediatistas voltadas estritamente a ciclos eleitorais. Com essa premissa fundamental, foi coordenada, pela S consultoria e planejamento, a construção do plano estratégico Pernambuco 2035.

O projeto se apresenta como um modelo integrado para converter as vantagens regionais do estado — como sua matriz energética limpa, o polo tecnológico consolidado e o bônus demográfico — em prosperidade real para a população, do litoral ao sertão.

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/ecio-costa-07-09/" target="_blank">ECONOMIA E NEGÓCIOS - ECIO COSTA</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>

O que é o Plano Estratégico Pernambuco 2035 e quais seus objetivos?

O Pernambuco 2035 é uma visão de futuro desenhada para elevar a produtividade da economia local e combater as severas assimetrias regionais que historicamente dividem o estado. Para garantir que os objetivos se traduzam em ações práticas e mensuráveis, o documento estabelece 14 rotas estratégicas encadeadas de forma lógica.

O planejamento aborda de maneira integrada múltiplos eixos que sustentam a sociedade e a economia:

Competitividade e Inovação: Atração de novos investimentos e fomento à inovação tecnológica.

Foco nas Pessoas: Políticas direcionadas para a educação e acompanhamento da demografia.

Infraestrutura Multissetorial: Ações voltadas aos eixos de logística, segurança hídrica, matriz energética e conectividade digital.

Território e Urbanismo: Planejamento e desenvolvimento urbano ordenado.

Desenvolvimento Social: Melhorias integradas na saúde, segurança pública, cultura, valorização da diversidade, desenvolvimento humano e inclusão produtiva.

Ambiente de Negócios: Modernização do estado e análise de como a reforma tributária impacta a atratividade econômica pernambucana.

O desafio urgente do fim do bônus demográfico em Pernambuco

Um dos pontos mais críticos do diagnóstico do plano é o esgotamento do bônus demográfico — fenômeno em que há uma proporção maior de pessoas em idade ativa do que dependentes —, que já se faz notar tanto no cenário nacional quanto em Pernambuco.

Com a transição demográfica em curso, torna-se urgente integrar de forma acelerada a infraestrutura digital, a transição energética e os ecossistemas de inovação. O objetivo principal dessa integração é reter a juventude pernambucana em empregos formais de alto valor agregado, evitando a fuga de cérebros e promovendo o desenvolvimento humano local.

O Ciclo do Desenvolvimento: Educação e Infraestrutura Devem Caminhar Juntas

O plano estratégico destaca que o crescimento de Pernambuco funciona como uma engrenagem interdependente. Na prática, é inviável atrair novos investimentos privados sem que o estado garanta dois fatores básicos de competitividade:

Qualificação de Pessoas: Formação e educação de qualidade para preparar o capital humano. Infraestrutura Básica: Eficiência logística e segurança hídrica que viabilizem a operação e o escoamento de toda a produção econômica.

A verdadeira sustentabilidade do crescimento do estado depende diretamente da interiorização das oportunidades. Destravar o potencial econômico que vai do Agreste ao Sertão é o caminho apontado pelo estudo para descentralizar o desenvolvimento e garantir justiça social de ponta a ponta.







Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial