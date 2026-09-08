Economia e Negócios: Plano estratégico e o desenvolvimento sustentável em PE
Planejamento de longo prazo baseado em dados pretende superar o imediatismo político e interiorizar a riqueza, do litoral ao sertão pernambucano
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O desenvolvimento sustentável de um território exige planejamento de longo prazo embasado em dados e eficiência, superando soluções imediatistas voltadas estritamente a ciclos eleitorais. Com essa premissa fundamental, foi coordenada, pela S consultoria e planejamento, a construção do plano estratégico Pernambuco 2035.
O projeto se apresenta como um modelo integrado para converter as vantagens regionais do estado — como sua matriz energética limpa, o polo tecnológico consolidado e o bônus demográfico — em prosperidade real para a população, do litoral ao sertão.
O que é o Plano Estratégico Pernambuco 2035 e quais seus objetivos?
O Pernambuco 2035 é uma visão de futuro desenhada para elevar a produtividade da economia local e combater as severas assimetrias regionais que historicamente dividem o estado. Para garantir que os objetivos se traduzam em ações práticas e mensuráveis, o documento estabelece 14 rotas estratégicas encadeadas de forma lógica.
O planejamento aborda de maneira integrada múltiplos eixos que sustentam a sociedade e a economia:
- Competitividade e Inovação: Atração de novos investimentos e fomento à inovação tecnológica.
- Foco nas Pessoas: Políticas direcionadas para a educação e acompanhamento da demografia.
- Infraestrutura Multissetorial: Ações voltadas aos eixos de logística, segurança hídrica, matriz energética e conectividade digital.
- Território e Urbanismo: Planejamento e desenvolvimento urbano ordenado.
- Desenvolvimento Social: Melhorias integradas na saúde, segurança pública, cultura, valorização da diversidade, desenvolvimento humano e inclusão produtiva.
- Ambiente de Negócios: Modernização do estado e análise de como a reforma tributária impacta a atratividade econômica pernambucana.
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O desafio urgente do fim do bônus demográfico em Pernambuco
Um dos pontos mais críticos do diagnóstico do plano é o esgotamento do bônus demográfico — fenômeno em que há uma proporção maior de pessoas em idade ativa do que dependentes —, que já se faz notar tanto no cenário nacional quanto em Pernambuco.
Com a transição demográfica em curso, torna-se urgente integrar de forma acelerada a infraestrutura digital, a transição energética e os ecossistemas de inovação. O objetivo principal dessa integração é reter a juventude pernambucana em empregos formais de alto valor agregado, evitando a fuga de cérebros e promovendo o desenvolvimento humano local.
O Ciclo do Desenvolvimento: Educação e Infraestrutura Devem Caminhar Juntas
O plano estratégico destaca que o crescimento de Pernambuco funciona como uma engrenagem interdependente. Na prática, é inviável atrair novos investimentos privados sem que o estado garanta dois fatores básicos de competitividade:
- Qualificação de Pessoas: Formação e educação de qualidade para preparar o capital humano.
- Infraestrutura Básica: Eficiência logística e segurança hídrica que viabilizem a operação e o escoamento de toda a produção econômica.
A verdadeira sustentabilidade do crescimento do estado depende diretamente da interiorização das oportunidades. Destravar o potencial econômico que vai do Agreste ao Sertão é o caminho apontado pelo estudo para descentralizar o desenvolvimento e garantir justiça social de ponta a ponta.
Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial