Economia e Negócios: Como PE planeja atrair investimentos e talentos

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Estratégia propõe integrar ativos de peso, como Porto Digital e Suap, para impulsionar a inovação e gerar empregos qualificados do litoral ao sertão

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A competitividade de um território na economia moderna, focada em conhecimento e tecnologia, vai muito além da simples oferta de recursos naturais ou incentivos fiscais. Para crescer de forma sustentável, um estado precisa estruturar uma infraestrutura adequada, qualificar sua mão de obra, garantir segurança institucional e construir um ambiente de negócios amplamente favorável.

É com esse foco que o estudo "Rotas para o desenvolvimento de Pernambuco até 2035" propõe uma estratégia estadual de competitividade territorial. O objetivo principal é articular de forma inteligente o desenvolvimento econômico, o planejamento do território, a inovação e a atração de novos investimentos.

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O desafio de conectar Suap, Porto Digital e Universidades

Pernambuco já conta com ativos econômicos, acadêmicos e tecnológicos de enorme relevância nacional. Entre os principais diferenciais do estado destacam-se:

O Porto Digital;

O Complexo Industrial Portuário de Suap;

Uma rede robusta de universidades e centros de pesquisa.

No entanto, o grande gargalo atual é que esses polos frequentemente funcionam de maneira desconectada. O desafio central do plano para 2035 é integrar esses ativos em uma estratégia única, capaz de espalhar novas oportunidades e elevar a produtividade no litoral, agreste e sertões, aproveitando as vocações econômicas de cada região.

Pernambuco investe e outras propostas práticas do estudo

Para tirar o planejamento do papel e atrair investidores de forma ativa, o estudo detalha ações práticas e novas estruturas de apoio:

Criação da agência Pernambuco Investe: Focada especificamente em atrair novas empresas e capitais.

Escritório Estadual de Estruturação de Projetos: Para dar viabilidade técnica e agilizar parcerias.

Observatório Pernambucano de Competitividade Territorial: Dedicado ao monitoramento de dados estratégicos do território.

Fortalecimento da Transformação Digital: Modernização da gestão pública para subsidiar tomadas de decisão baseadas em dados.

Agenda de Internacionalização: Aproximação ativa do estado com empresas estrangeiras, investidores e centros de pesquisa globais.

O que é competitividade territorial e por que ela é a base do plano?

A competitividade territorial funciona como o alicerce para todas as outras rotas de desenvolvimento propostas para o estado. Ela não visa apenas atrair capital de forma isolada, mas sim criar um ecossistema dinâmico onde esses novos investimentos consigam gerar inovação contínua, empregos qualificados e desenvolvimento regional real.

Ao preparar essa base desde já, o estado se posiciona de forma estratégica para disputar e reter as melhores oportunidades econômicas que vão definir as próximas décadas.







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