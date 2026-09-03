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Economia e Negócios: Trajetória fiscal mexe com o dólar e a bolsa

Acirramento político aciona "máquina de antecipação" do mercado financeiro, derruba o dólar para R$ 5,10 e impulsiona o Ibovespa

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 03/09/2026 às 8:26
Corrida eleitoral alivia press&atilde;o sobre o d&oacute;lar.
Corrida eleitoral alivia pressão sobre o dólar. - Divulgação

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O mercado financeiro atua como uma verdadeira máquina de antecipar cenários. No pregão de ontem, presenciamos um reflexo claro dessa dinâmica: o acirramento das pesquisas eleitorais, indicando o crescimento da candidatura de Flávio Bolsonaro na disputa contra o presidente Lula, gerou reações imediatas nos ativos brasileiros.

Essa movimentação impulsionou a trajetória do Ibovespa, que registrou a maior alta diária em 5 meses, e aliviou de forma expressiva a pressão sobre o dólar, que voltou ao patamar de R$ 5,10. Para o investidor, o processo eleitoral não se resume a discursos ideológicos, mas sim a propostas efetivas, previsibilidade e, sobretudo, à trajetória da política econômica e da dívida pública.

 

A máquina de antecipação: por que as pesquisas eleitorais movem o mercado?

A resposta de otimismo observada na bolsa de valores e a descompressão cambial são explicadas pela leitura pragmática dos agentes econômicos. Quando as pesquisas de opinião mostram uma disputa mais estreita e altamente competitiva, os investidores começam a precificar, em tempo real, a possibilidade de uma mudança na condição macroeconômica do país.

Na prática, a sinalização de maior rigor com as contas públicas mexe diretamente com os prêmios de risco exigidos pelos investidores para alocar recursos no país.

 

Austeridade vs. expansão: o impacto do risco fiscal nos ativos

A precificação atual dos ativos brasileiros apoia-se no contraste entre as diretrizes de política econômica avaliadas pelo mercado:

  • Sinalização de austeridade: Existe uma percepção precificada no mercado de que as diretrizes apresentadas no programa de governo de Flávio Bolsonaro sinalizam um compromisso mais rígido com a austeridade e o controle de gastos.
  • Expansão e endividamento: Em contrapartida, os agentes econômicos enxergam na atual gestão de Lula uma política de forte expansão fiscal. Sob a ótica do mercado, esse modelo tem culminado na elevação da dívida bruta nacional e na exigência de juros reais elevados para conter a inflação e financiar o aumento do endividamento.

Uma sinalização de maior rigor com as contas públicas reduz o prêmio de risco exigido pelos investidores. Na prática, um risco fiscal menor atrai o capital estrangeiro, valoriza o real e impulsiona as ações na B3.

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O recado do capital: economia não vai tolerar descontrole em 2027

O comportamento recente dos ativos brasileiros deixa uma mensagem categórica para o futuro político do país: o capital busca segurança.

Independentemente de quem suba a rampa do Palácio do Planalto em 2027, a economia não dará trégua ao descontrole das contas do governo. A dinâmica recente provou que a redução do risco fiscal é o motor central para valorizar a moeda nacional e atrair investidores estrangeiros.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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