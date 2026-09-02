notícias | Notícia Economia e Negócios: Crescimento do PIB alerta para desaceleração industrial Dados do segundo trimestre revelam consumo das famílias em queda e forte dependência do setor de serviços para evitar resultado pior na economia Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 02/09/2026 às 8:04 X Notícia É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida. Artigo Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas. Investigativa Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos. Content Commerce Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras. Análise É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. 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Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas. Crítica Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais. PIB do segundo trimestre revela cenário de perda de tração e forte desequilíbrio na economia nacional. - Magnific Clique aqui e escute a matéria Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa 07182 4.28182l2.89227 2.33182C4.67182 4.47682 6.65545 3.57182 9 3.57182z"> Seguir no Google Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, divulgados pelo IBGE, revelam um cenário de perda de tração e forte desequilíbrio na economia nacional. Sob a ótica da demanda, o crescimento irregular evidencia as fragilidades estruturais do país, acendendo um alerta sobre a sustentabilidade do modelo atual de crescimento. <p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/ecio-costa-02-09/" target="_blank">ECONOMIA E NEGÓCIOS - ECIO COSTA</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a> O retrato da demanda: consumo em queda e expansão fiscal O consumo das famílias, historicamente apontado como o principal motor econômico pelo lado da demanda, registrou queda e "pisou no freio" no período. Esse movimento expõe a exaustão financeira que as famílias brasileiras vêm enfrentando. Em contrapartida, os gastos do governo registraram forte alta. Essa disparidade evidencia a continuidade de uma política de expansão fiscal ativa, onde o setor público tenta compensar a fraqueza da demanda privada, gerando uma pressão adicional sobre as contas públicas. A assimetria da oferta: indústria estagnada vs. resiliência de serviços Pelo lado da oferta, as distorções produtivas na economia brasileira continuam evidentes e preocupantes: Indústria Nacional Paralisada: O setor industrial registrou uma desaceleração expressiva, com avanço de apenas 0,1%. A atividade vem sendo duramente penalizada pela combinação de crédito caro e forte incerteza macroeconômica, o que trava as decisões de investimento. Serviços como Escudo: O setor de serviços foi o grande responsável por segurar a economia e evitar um resultado ainda pior, registrando um avanço de 0,5% no trimestre. No entanto, depender exclusivamente da resiliência de um único setor expõe a fragilidade e a falta de diversificação da base produtiva do país. Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP Ajuste fiscal e juros baixos: o único caminho sustentável O avanço tímido de 0,5% do PIB no trimestre serve como um aviso claro: o Brasil não conseguirá sustentar seu crescimento mascarando a exaustão financeira das famílias e o enfraquecimento industrial por meio do inchaço dos gastos públicos. Para destravar a economia de forma sustentável, aponta-se a urgência de um ajuste fiscal sério. Somente o equilíbrio das contas públicas permitirá a queda estrutural dos juros, aliviando o orçamento dos consumidores e impulsionando a retomada dos investimentos na indústria. Sem essas medidas, o país continuará refém de um crescimento econômico baixo e volátil. Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial Leia também Coluna JC Negócios PIB fraco no segundo trimestre expõe fragilidade do consumidor brasileiro endividado que já não compra a crédito COLUNA Economia e Negócios: Dívida bruta do Brasil atinge 82,5% do PIB Compartilhe Tags Economia PIB Com informações da Rádio Jornal redacao@radiojornal.com.br X Ajude-nos a melhorar o Portal JC! Você teve dificuldade para ler essa matéria? Sim, devido ao tamanho da letra Sim, devido a forma como o texto é exibido Sim, devido a quantidade de anúncios Sim, devido a outro motivo Não tive dificuldade para ler Em uma escala de 1 a 5, você sentiu alguma dificuldade para ler essa matéria? 1 Não senti nenhuma dificuldade 2 3 4 5 Senti muita dificuldade ENVIAR Seu feedback foi enviado Obrigado pela participação! VOLTAR PARA A NOTÍCIA