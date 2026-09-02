Economia e Negócios: Crescimento do PIB alerta para desaceleração industrial

07182 4.28182l2.89227 2.33182C4.67182 4.47682 6.65545 3.57182 9 3.57182z"> Seguir no Google

Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, divulgados pelo IBGE, revelam um cenário de perda de tração e forte desequilíbrio na economia nacional. Sob a ótica da demanda, o crescimento irregular evidencia as fragilidades estruturais do país, acendendo um alerta sobre a sustentabilidade do modelo atual de crescimento.

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/ecio-costa-02-09/" target="_blank">ECONOMIA E NEGÓCIOS - ECIO COSTA</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>

O retrato da demanda: consumo em queda e expansão fiscal

O consumo das famílias, historicamente apontado como o principal motor econômico pelo lado da demanda, registrou queda e "pisou no freio" no período. Esse movimento expõe a exaustão financeira que as famílias brasileiras vêm enfrentando.

Em contrapartida, os gastos do governo registraram forte alta. Essa disparidade evidencia a continuidade de uma política de expansão fiscal ativa, onde o setor público tenta compensar a fraqueza da demanda privada, gerando uma pressão adicional sobre as contas públicas.

A assimetria da oferta: indústria estagnada vs. resiliência de serviços

Pelo lado da oferta, as distorções produtivas na economia brasileira continuam evidentes e preocupantes:

Indústria Nacional Paralisada: O setor industrial registrou uma desaceleração expressiva, com avanço de apenas 0,1%. A atividade vem sendo duramente penalizada pela combinação de crédito caro e forte incerteza macroeconômica, o que trava as decisões de investimento.

Serviços como Escudo: O setor de serviços foi o grande responsável por segurar a economia e evitar um resultado ainda pior, registrando um avanço de 0,5% no trimestre.

No entanto, depender exclusivamente da resiliência de um único setor expõe a fragilidade e a falta de diversificação da base produtiva do país.

Ajuste fiscal e juros baixos: o único caminho sustentável

O avanço tímido de 0,5% do PIB no trimestre serve como um aviso claro: o Brasil não conseguirá sustentar seu crescimento mascarando a exaustão financeira das famílias e o enfraquecimento industrial por meio do inchaço dos gastos públicos.

Para destravar a economia de forma sustentável, aponta-se a urgência de um ajuste fiscal sério. Somente o equilíbrio das contas públicas permitirá a queda estrutural dos juros, aliviando o orçamento dos consumidores e impulsionando a retomada dos investimentos na indústria. Sem essas medidas, o país continuará refém de um crescimento econômico baixo e volátil.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial